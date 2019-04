El 'gafe' de la película que De Palma casi rodó en Málaga

Pero se desplazó a Almería. Y ahora ha saltado a internet el trailer, entre declaraciones del autor contra algunos de los productores del filme y ese cierto aura que tienen las películas que terminarán siendo un bluf en taquilla - El equipo desistió de filmar en el coso de Reding porque éste no estaba "disponible" en las fechas de rodaje previstas - Sin haber pasado por un festival de renombre, se estrenará simultáneamente en cines y VOD

Hace un par de años, más o menos por estas fechas, saltaba la noticia: Brian de Palma, uno de los grandísimos del cine estadounidense, el autor de cumbres como Vestida para matar, Blow Out, Los Intocables y Scarface, había sido contratado por los responsables de Domino, una coproducción hispano-escandinava en clave de cine de acción sobre la lucha con el terrorismo islámico. La cinta iba a estar protagonizada por un rostro popular de la serie Juego de Tronos, Nikolaj Coster-Waldau. Y, lo realmente importante para los malagueños: el plan de rodaje pasaba por nuestra capital, ya que el proyecto, que llevaba tres años siendo desarrollado en coproducción entre Dinamarca, Bélgica y España, ambientaba bastantes escenas en nuestro Puerto y en la plaza de toros de La Malagueta. Finalmente, meses después saltó otra noticia, pero decepcionante: De Palma y su equipo no pasarían por Málaga ya que el coso de Réding no estaba disponible durante las fechas de filmación, así que el equipo cogió sus bártulos rumbo a Almería.

Estos días, dos años después, los productores han lanzado el trailer de Domino, que se estrenará a finales de mayo en cines y VOD (video on demand) simultáneamente. Y realmente la cosa no pinta muy bien.

En primer lugar, Brian de Palma no es precisamente fan del proyecto; en realidad, dice que no es nada suyo: «No es mi proyecto. Yo no escribí el guion. Es una historia de venganza con policías enfrentados a terroristas, pero casi no se explora el costado político de la historia. Para mí fue nada más que una oportunidad de explorar una narrativa visual. En la película los terroristas están obsesionados con la idea de que sus acciones sean inmediatamente visibles en internet o en TV», declaró recientemente el autor a The Playlist.

Combo de fotos del rodaje en la plaza de toros de Almería

Y, atención, el director reveló que tuvo muchos problemas de financiación y dijo que nunca había tenido «una experiencia tan espantosa» en un set de filmación. Y lo comenta en entrevistas en las que está mucho más interesado en hablar de su siguiente cinta, The Predator (El depredador), que nada tiene que ver con los megaexpertos cazadores venidos del espacio exterior sino con Harvey Weinstein y su historial de abusos sexuales a actrices.

Pocos hablan verdaderamente del trailer en sí, sino del infierno por el que ha pasado parte del equipo para levantar este proyecto: De Palma tuvo que abandonar Almería cuando acusó de falta de pago a los productores daneses. A mitad de rodaje, a punto estuvo la película de ser cancelada, y se recortaron actores y actrices del elenco y, con ellos, se eliminaron escenas de acción. Además, la película, una vez terminada, ha estado en un cajón buscando la manera de ver la luz más de un año. Quién sabe si al final que Brian de Palma no fuera, como dicen los anglos, una bendición disfrazada: porque a nadie le gusta estar relacionado con un fracaso. Ni siquiera con un fracaso de Brian de Palma.