Antonio de la Torre y los orígenes de ETA

De un tiempo a esta parte, la carrera del actor Antonio de la Torre está marcada por su compromiso político y social. Si la temporada pasada estrenó un thriller sobre la corrupción política ('El Reino') y encarnó al presidente uruguayo Mujica durante su estancia en la cárcel ('La noche de 12 años'), ahora el malagueño capitaneará 'La línea invisible', una miniserie de Mariano Barroso para Movistar+ sobre los orígenes de ETA.

"A mediados de mayo empiezo a rodar la miniserie sobre el primer atentado de ETA", ha anunciado el actor en la Cadena SER. El título de la ficción hace alusión al momento en el que Txabi Etxebarrieta cruzaba esa "línea invisible" al asesinar a la primera de las 853 víctimas de la organización terrorista, el guardia civil gallego José Antonio Pardines. El terrorista sería abatido luego en un enfrentamiento con los agente, convirtiéndose en el primero en matar y el primero en morir en la historia de la banda armada.

Sentido Films producirá esta obra, dividida en seis episodios, a partir de una idea original de Abel García Roure desarrollada por Alejandro Hernández (colaborador habitual de Mariano Barroso en los últimos años) y Michel Gaztambide (que viene de escribir Gigantes junto a Enrique Urbizu y Miguel Barros).

"Me hace mucha ilusión trabajar con Mariano", ha declarado el ganador de dos Goyas, que se declaraba admirador de la anterior propuesta televisiva del cineasta, 'El día de mañana'. "La he visto y me ha parecido buenísima... A ver qué tal nos queda ésta", ha dicho el malagueño.

Recordemos que Antonio de la Torre tiene pendiente de estreno otro proyecto, esta vez cinematográfico, de calado político, 'La trinchera infinita', sobre un topo ficticio (inspirado, eso sí, en el último alcalde republicano de Mijas, Manuel Cortés Quero), una de tantas personas que se escondieron durante la Guerra Civil y la posguerra para evitar las represalias.