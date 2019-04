El verano malagueño más metalero

Los suecos At The Gates

Desde hace semanas la parroquia metalera babea por el impresionante cartel de la primera edición del Rock the Coast, un festival en Fuengirola que ha convocado a primerísimos espadas de diferentes subgéneros del heavy y derivados: los históricos Rainbow de Ritchie Blackmore, los icónos del nuevo progresivo Opeth, la banda más legendaria de black metal de todas (Mayhem, cuyas lúgubres peripecias hasta han inspirado un largometraje, 'Lords of Chaos'), los pioneros del rock duro UFO... Maná para los oídos de los aficionados, acostumbrados a exilios determinados debido a la escasa oferta del género en nuestra provincia.

Pero ahora se anuncia otra cita más con la música pesada, en Estepona y en agosto. La plaza de toros de la localidad dejará el 18 del mes vacacional por antonomasia para el Estepona Metal Meeting, que ya ha dado cuenta de sus intenciones con el primer avance de su programa: por un lado, los vascos Rise To Fall y, por otro, atención, los suecos At The Gates, auténticos clásicos del death metal escandinavo y padrinos con su impepinable 'Slaughter of the soul' de diferentes subgéneros de la escena. Tras publicar ese auténtico cincoestrellas, se retiraron para volver en 2014, publicando un par de interesantes trabajos que les devolvieron el lugar que abandonaron y con Tomas Lindberg, demostrando por qué es uno de los más grandes e influyentes vocalistas del metal extremo.

Habrá que estar atentos a las próximas confirmaciones, ya que la ambición de la organización del nuevo festival metalero parece importante.