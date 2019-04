'Escucha este silencio', las fotografías de Mar Garrido iluminan las Salas Mingorance

La muestra Escucha este silencio, de la artista Mar Garrido.(Madrid, 1964) puede verseen las Salas Mingorance del Archivo Municipal. La concejala de Cultura, Gemma del Corral, acompañada de Mar Garrido y la comisaria, Concha Hermano, presentó ayer la exposición de fotografías y videocreaciones de esta artista y profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada.

La muestra presenta dos líneas argumentales, según señaló la comisaria, «por una parte, una selección de fotografías en papel de algodón, dibond y metacrilato, y, por otra, una selección de vídeo-creaciones y fotogramas que aluden al tiempo entre elipsis, al continuo movimiento de un relato visual, y, a la sutileza de un lenguaje sonoro inusitado, tres cualidades ineludibles en su trayectoria artística».

«Las fotografías de Mar Garrido nos hablan del sonido del silencio, esa sintonía existente entre las pausas, en medio del ruido incesante en que vivimos. Son imágenes de la fragilidad que invitan a dejar un resquicio para el aliento y la reflexión. Cada instante percibido contiene la cadencia de un ritmo similar al de los pasos acompasados, entre el ir y el venir, del que camina por una senda, y observa sus huellas. Las cualidades del color y la fuerza visual de sus imágenes subliman el equilibrio perdurable del momento creado».

Mar Garrido nació en Madrid y actualmente vive en Granada. Licenciada en Bellas Artes por la Complutense de Madrid; completó su formación en School of Visual Art y en Parsons School of Design en New York. Es Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Granada y trabajó como creativa en TVE realizando cabeceras y promociones especiales de cadena en programas vinculados con el cine. En la actualidad es Profesora Titular de la Universidad de Granada en cuya Facultad de Bellas Artes imparte la asignatura Proyectos Audiovisuales.