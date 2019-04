Los grandes recitales que trae el verano malagueño

Este verano tiene preparado en la provincia malagueña una apabullante cantidad de conciertos, muchos de ellos protagonizados por estrellas mundiales, como Dylan, Sting, Juanes, The Jackson, Black Eyed Peas, Scorpions o Rufus Waingright, lo que da una dimensión de la excelente programación de música en vivo de la Costa del Sol . Aquí un breve guía sobre lo mucho que está por venir.

Marenostrum Fuengirola

El recital del finlandés Jari Sillanpää, el próximo 27 de abril, marcará el inicio del Festival Marenostrum Fuengirola, una cita cuyas dimensiones y relevancia cree cada año gracias a una programación repleta de grandes nombres nacionales e internacionales. Este año pasarán por la ladera del Castillo Sohail nada menos que Bob Dylan (4 de mayo), Manu Carrasco (17 de mayo), Daddy Yankee como cabeza de cartel del Mad Urban Fest (1 de junio), Leiva (8 de junio), Scorpions y Ritchie Blackmore's Rainbow encabezando el Rock the Coast Festival (14 y 15 de junio), al que acudirán otras formaciones punteras como Europe, UFO, Opeth y The Darkness, entre otras mucha; Rod Stewart (3 de julio), Danza Invisible (20 de julio), Izal (3 de agosto) y Efecto Mariposa (31 de agosto).

Starlite

Por su parte, el cartel de la nueva edición del Festival Starlite vuelve a sorprender a los que este verano esperan disfrutar de las grandes estrellas mundiales. Entre julio y agosto desfilarán por la cantera de Nagüeles entre otros Juanes, Jamie Cullum, Kool & The Gang, Luis Fonsi, Eros Ramazzotti, Sting, Ben Harper & The Innocent Criminals, Pablo López, Maluma, Juan Magán, James Rhodes & Katie Melua, Ketama, The Beach Boys, Raphael, José Mercé & Tomatito, David Bisbal, Diana Krall, Roger Hodgson de Supertramp, Il Divo y Manzanero & Mocedades... Una plantilla de estrellas deslumbrante.

Weekend Beach

La nueva edición del Weekend Beach Festival de Torre del Mar, del 3 al 6 de julio, acogerán a artistas y bandas de la talla de Black Eyed Peas, Ozuna, Laurent Garnier, Becky G, Vetusta Morla, Nghtmre, The Original Wailers, Morgan Heritage, Chris Liebing, Sfdk, Luz Casal, Ska-p, Rozalén...

Terral

El Festival de verano del Teatro Cervantes, Terral, volverá a celebrar una nueva edición con una amplia oferta de estilos. Del 22 de junio al 7 de agosto, el primer teatro municipal acogerá los recitales de Mariza (22 junio), Kroke (26 junio), The Chieftains (27 junio), Zenet (29 junio), Rufus Wainwright (29 de junio), Ute Lemper (30 junio), Richard Bona (1 de julio), Paquito D'Rivera Septet (2 julio), Michel Camilo y Tomatito (7 de julio) y Yamato (7 de agosto).

Puente Romano

El Hotel Puente Romano de Marbella cuenta con dos citas principales para este verano. La primera la protagonizan The Jackson: Jermaine, Tito, Jackie y Marlon Jackson acudirán el 8 de agosto para celebrar el quincuagésimo aniversario de los míticos Jackson Five. La otra es la actuación de Tony Hadley, la reconocible voz de los icónicos Spandau Ballet, que sonará en el club de tenis el 10 de agosto.