"En un libro te abres en canal pero sin tener que acotarte a acordes"

Hace unos años este periódico le brindó la posibilidad al músico malagueño de contar en primerísima persona del singular cómo es la vida de un rocanrolero. Del envite han salido 300 columnas pero también el ánimo para aceptar un reto aún mayor: publicar un poemario. El sello nacional Cáprica Ediciones lanza el día 19 de este mes Doce certezas, la primera ración de palabras sin música de Meléndez. Lo presentará el 4 de mayo en la Feria del Libro de Málaga, cita en la que también ofrecerá un concierto acústico.

¿Cómo surge esta aventura?

De la manera más inesperada posible... Eva Pelayo, de Cáprica Ediciones, me contactó por Facebook, preguntándome si tenía más poesía de este tipo, reenviándome una captura de un post que colgué en mi muro; le contesté que tenía un cajón lleno, ella me pidió el material y yo accedí a ordenar un poco el desastre y enviarle un borrador de mi selección. Pero la verdad es que no eché mucha cuenta, sé que el mundo editorial es complicado y que te publiquen poesía es como darte un tiro con un plátano. Después de un tiempo, donde para variar lo dejé casi en el olvido porque siempre ando en mil historias, una tarde me puse a rebuscar en el desastre y le envié el material. Para mi sorpresa quedaron encantados y querían publicarlo...

¿Y a partir de ahí?

Pues me lo tomé como hacer un disco: pulir textos, crear nuevos y seguir recopilando material que andaba perdido en discos duros, libretas y servilletas de bar, para variar. Ha pasado un año y medio de trabajo desde aquello hasta que el otro día me llegó una caja con unos cuantos ejemplares del libro... La sensación fue la misma que cuando viene la caja de los discos: gloria bendita.

Aunque los compositores de canciones suelen ver sus letras impresas en los libretos de sus discos, parece que les da como reparo, más respeto hacerlo en un libro. ¿Le ha ocurrido esto?

Para mí son mi orgullo, no porque sea bueno en ello, eso lo tiene que decir el público, sino que lo ponen demasiado fácil para destacar [risas]. La gente me suele conocer más por mi faceta de guitarrista, porque me gano el pan con ella; sin embargo, en mis discos apenas hay solos, el protagonismo lo tienen los textos de las canciones... Y creo que ésa es mi gracia: hacer canciones con buenos textos y una música a medida como un traje de modisto.

Entonces, ¿se siente escritor?

Nunca me siento nada... Me encantaría ser cantaor flamenco, eso sí me llenaría de orgullo, pero como siempre ando con un pie en una cosa y otro pie en otra, me aburre estarme quieto... Ser escritor creo que requiere dedicarle la vida entera, al igual que la poesía, o ser el mejor guitarrista del mundo. Tengo la sensación de que me falta vida constantemente, de que me pierdo cosas que no me quiero perder; no apostaría todo mi tiempo a ser una sola cosa, y quizá ahí radica mi arte o mi penitencia. Para mí es un orgullo que me publique un libro una editorial a nivel nacional, o tener más de trescientos artículos publicados en esta casa... Algo tendré que tener pero de ahí a decirme poeta o literato me da un poco de vértigo si te soy sincero.

¿Es necesario conocer al Zurdo rockero para disfrutar del libro?

Creo que es al contrario: el que lea el libro tendrá más ganas de conocerme, en mí música o en mis demás movidas. El que ya me conoce, sin duda, me conocerá mejor, porque en este libro está el pájaro azul que decía Bukowski expuesto en cada página, El Zurdo de puertas para adentro... No podré negar que en este libro me he abierto en canal, sin trampa ni cartón, como en los discos pero sin tener que acotarme con los acordes. Es una especie de biografía versada, un diario de más de diez años, donde algunas veces ni me reconozco; ha sido duro verse reflejado en ciertas cosas que hoy parecen muy lejanas pero que forman parte del tipo de ahora.

Escribir sin pensar en la melodía o en la guitarra, ¿da demasiada libertad?

Como te decía, no tener el vallado musical acotando los textos es una bendición; ahora, también te digo que lo que hay escrito la mayoría se plasmó de un tirón, solo ha tenido alguna revisión, más ortográfica que estilística, porque yo sólo me arrimo al teclado cuando tengo algo que decir y créeme que lo digo, lo guardo y a otra cosa. También se ve reflejado en el libro una evolución de la poesía, soy muy musical me gusta que tengan ritmo y las últimas son mucho más libres... Será la edad.

Escribir es un trabajo más solitario que el del rock n' roll. ¿Ha echado de menos a los compañeros durante el proceso de creación del libro o le ha venido bien crear solo?

Soy un animal social pero para lo mío, tanto la música como la escritura, necesito estar solo. En la música tengo la inmensa suerte de contar con Candy Caramelo [el productor de sus dos últimos discos], que es el único que tiene los galones para meter los dedos en las tripas de las canciones una vez que las tengo bastante avanzadas. En la poesía sólo pido opinión de vez en cuando a gente que está a años luz de mí y me da su bendición o me dice que le dé una vuelta. Uno de ellos era mi querido Nacho Albert, al que le he dedicado el libro: siempre tuvo mucha fe en mis textos y me dio mucha fuerza para creer en lo que hacía.