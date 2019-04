Semana Santa: ¿Qué se celebra el Jueves Santo?

El Jueves Santo es el día de que abre el Triduo Pascual, es decir, el periodo en el que, según la liturgia cristiana, se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.

El primer día festivo de Semana Santa, que se celebra el jueves anterior al Domingo de Resurrección, constituye realmente el momento central, puesto que se celebra la Eucaristía de la Última Cena, donde se instituye el sacerdocio, el lavatorio de los pies y la oración en el huerto de Getsemaní.

La Eucaristía

El Jueves Santo, Jesucristo cenó con sus 12 apósteles con la intención de compartir el pan y el vino antes de despedirse de ellos. En la cena, Jesús anunció la traición de Judas y la negación de Pedro.

Esta eucaristía constituye uno de los siete sacramentos para los católicos. En ella, según los evangelios, Jesús cogió el pan y lo repartió entre sus discípulos diciendo: "Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros". Luego tomó el cáliz con el vino y dijo: "Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados". Finalmente, Jesús apostilló: "Haced esto en conmemoración mía". Con estas palabras, se considera que tiene lugar la institución del Orden Sacerdotal, que es otro de los siete sacramentos.

Representación de La última cena. SHUTTERSTOCK

El lavatorio de los pies

Según cuentan los evangelios, tras la cena, y como acto de amor y servicio, Jesucristo lavó los pies de sus discípulos salvo a Pedro, a quien le parecía una humillación. "Si no te lavo no tienes parte conmigo", le respondió Jesuscristo, "Señor, no sólo los pies, sino hasta las manos y la cabeza", replicó Pedro.

Oración en el huerto de Getsemaní

Después de finalizar la última cena, Jesús de Nazaret acudió al huerto de Getsemaní con la intención de rezar, mientras sus apóstoles caían dormidos. Es la última acción antes de que el nazareno sea arrestado por un grupo comandado por Judas quien, como había vaticinado, le traiciona.

Pintura del momento en el que Judas traiciona a Jesús. SHUTTERSTOCK

El Jueves Santo, tanto la Iglesia Católica como el resto de iglesias cristianas, conmemoran este día con procesiones y celebraciones de eucaristía en los que se recuerda la agonía y la oración de Jesús, así como su arresto y la traición de Judas.





Fin de la Cuaresma

La conmemoración del Jueves Santo es la más antigua de la Sema Santa y ya en la época romana se le añadieron varias ceremonias. Durante siglos, se mantuvo también un ayuno hasta bien entrada la tarde.

Este día sirve para poner fin a la Cuaresma. Los más religiosos celebran misas de mañana -llamada Misa crismal, antes de que por la tarde se dé oficialmente comienzo al Triduo Pascual.





Fechas y celebraciones

Antiguamente, no todos los grupos religiosos celebraban en la misma fecha la Semana Santa. Es a partir del siglo VI cuando se empiezan a determinan criterios oficiales. En la actualidad, la fecha de la Semana Santa se establece de la siguiente manera: El domingo de Resurrección (tres días después de Jueves Santo) debe ser el inmediatamente posterior a la primera luna llena que haya tras el comienzo de la primavera. Nunca puede caer antes del 22 de marzo ni más tarde del 24 de abril. La fecha en que más veces ha caído el Jueves Santo es el 17 de abril.

Una procesión durante la Semana Santa. EDUARDO RIPOLL

En España, el acto más llamativo del Jueves Santo tiene lugar en Sevilla, ya que al caer la noche comienza la 'madrugá', el punto central de la festividad en la capital andaluza, donde seis procesiones recorren las calles de una ciudad que se rinde ante su Jesús del Gran Poder, su Macarena, su Esperanza de Triana o su Cristo de los Gitanos a lo largo de toda la noche.