"La clave para tener una carrera larga es no aburrirse"

¿Qué va a poder disfrutar su público en Málaga?

Es el vigésimo aniversario del lanzamiento de mi primer álbum y ya tengo terminado mi próximo trabajo, que saldrá a la venta el próximo año. Lo que quiero es salir fuera, estar con mis fans, en los conciertos y disfrutar. Soy un artista del pueblo y volver a España es siempre fantástico.

¿Qué recuerda de sus anteriores recitales aquí?

Los fans son increíbles. La gente es mucho más cálida y entregada, sienten mucho más la música. Lo noto mucho cuando cambiamos de chip y vamos a la península Ibérica. Es un placer y por eso siempre estoy intentando volver a tocar aquí.

¿Cuál es la clave para haber podido desarrollar una carrera tan larga y exitosa?

Es importante la variedad y la diversidad. Nunca aburrirse, siempre intentar hacer cosas nuevas, estar aquí y allí, no conformarse. Probablemente yo nunca me voy a retirar, a no ser que enferme o algo así.

Lleva la música en las venas, porque procede de una familia de grandes músicos (sus padres son el cantautora Loudon Wainwright III y la vocalista Kate McGarrigle; su hermana es la intérprete Martha Wainwright).

Estoy muy agradecido porque soy un afortunado por ello. Ellos son mi inspiración, fueron los que me metieron el gusanillo de la música e hicieron crecer mi interés por la música. Mi hermana Martha también es cantante, es fantástica. La gente dice que los fans de Martha acaban siendo fans míos [se ríe]. Es increíble.

Su música no es algo habitual. Hay pop y también ópera. ¿Es esta una buena fórmula para lograr enganchar nuevo público al género operístico?

Creo que la música pop se ha convertido en algo demasiado comercial. Se necesita algo más sentido, más profundo. No estoy seguro de que esto pueda enganchar a la gente más joven, porque a la gente joven le cuesta interesarse por cualquier cosa.

Sigue aspirando a crear una gran ópera.

Sí. Escribí ya dos óperas y no es tanto querer escribir una gran obra, sino seguir haciéndolo para ver qué sale. Es algo complicado, pero me estoy inspirando en la ópera española.

Ha hecho música para cine.

Sí, he hecho algunas canciones. Ahora mi marido y yo vivimos en Los Ángeles, cerca de Hollywood, y están surgiendo multitud de oportunidades para hacer más trabajos de este tipo. Tengo una gran relación con el cine y es algo que me gusta mucho.

¿Aún tiene algún sueño por cumplir?

Sí, claro que sí. Siempre hay algún sueño más por cumplir. Quiero hacer otra gran ópera, o incluso una comedia.