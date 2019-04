Elphomega: listo para un nuevo asalto

Que Elphomega es uno de los raperos más singulares del panorama nacional está claro desde hace varios años. Cada disco que publica revela nuevas facetas de un rimador sin prejuicios y en constante búsqueda. Hace dos años lanzó 'Nebuloso', su disco más "descarnado y autocrítico" sobre conceptos como la fuga, la pérdida y la desubicación y el desapego, y ahora está a punto de publicar 'The freelance', un trabajo, dicen, más variado pero igual de coherente con la personalidad propia e intransferible del malagueño.

Si de algo avisan las canciones de adelanto, 'Desenfocao' y 'Kalkomanía', es de que Elphomega siempre mira hacia adelante. Como bien dice un fan en uno de los comentarios del vídeo de 'Kalkomanía' en YouTube, "el único de la vieja escuela que no se ha quedado atrás". Y siempre esa excelencia en las rimas, con versos como "El maní quedó manío/ y nos maniatan las manías", bastante caros de escuchar/leer en el rap nacional.

En 'The freelance', Elphomega trae 15 cortes más que variados con numerosas colaboraciones en el micro y en las mesas de mandos y mezclas. Así el disco cuentacon colaboraciones vocales de Julia Martín, Swallow X, Joseph, Salvaje Soler, MDE Click, Shabu, One Path y Alasha Kid. Todo esto sobre instrumentales producidas por Grim Effect, Manu Beats, Skygaze, Joseph, Absolute Terror, Sr. Chen, Sr. Narko, Nico Miseria, Space out family, The end of the human race, One Path, Sandro Jeeawock, Swallow , Ciclo y Rubio Druida.

El viernes, 26 de Abril, 'The freelance' estará disponible en todas las plataformas.