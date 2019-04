Jorge Rando cruza el puente entre Occidente y Oriente en su nueva aventura

El pintor Jorge Rando se convertirá en el primer artista occidental que expone en el Museo Memorial Qi Baishi de la ciudad china de Xiangtan, con una muestra que, a través de más de 180 obras entre óleos, dibujos y acuarelas, recogerá a partir del 14 de mayo sus grandes ciclos temáticos.

«Soy un pintor de grandes ciclos temáticos. No pinto al azar, y cuando estoy en un tema intento terminarlo, hasta que el tema me echa o yo cierro los ojos ante ese tema», afirmó ayer Rando, cuya exposición coincidirá con el quinto aniversario del Museo que lleva su nombre en Málaga. De cada uno de sus ciclos han elegido para la exposición «algo que vaya en consonancia con la filosofía budista y taoísta, que es utilizar los espacios como masa, algo que se hace en Oriente y en Occidente, porque el arte es universal, no tiene alambradas, fronteras, idiomas ni lenguaje».

También han querido centrarse en la «parte filosófica» del nuevo expresionismo, «que se basa en el humanismo y la espiritualidad», y según la cual «el pintor no tiene ya que encerrarse en su estudio, sino abrirse y que la gente entre en la pintura, ser humanista, y sobre todo volver a la espiritualidad, que no se puede perder, porque es intrínseca al ser humano».

Defiende que el expresionismo «no es un movimiento más, como el cubismo o el impresionismo» sino que «llegó a finales del siglo XIX para quedarse, porque es una corriente que aunó todo, la pintura, la escultura, la literatura, la poesía, el cine, el teatro y la filosofía».

Mientras, el nuevo expresionismo es «un regreso», porque como la abstracción, que es «un camino de ida y vuelta, que tiene que partir de una realidad», con el expresionismo «ocurre igual, y nunca va a morir, porque no es un movimiento».