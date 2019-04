Lidia Santos: superviviente 'boquerona'

Las celebrities comandadas por la cantante Isabel Pantoja comenzaron esta noche su aventura en la isla en el programa de Telecinco Supervivientes. En la terna de rostros más o menos populares de la parrilla televisiva y las revistas del corazón (Encarni y Toñi Salazar, de Azúcar Moreno, Carlos Lozano, Mónica Hoyos, Omar Montes, Chelo García Cortés y un largo etcétera) destaca una malagueña que es ya toda una estrella en el mundo de las redes sociales y el modelaje curvy: Lidia Santos. Ella fue la última concursante confirmada, hace unos días, por la cadena de Fuencarral.

Malagueña, 27 años, 1,83 de altura y unas medidas que no encajan en los cánones impuestos durante años por los modistos de alta costura, lo cual, ahora, afortunadamente, ya no significa el destierro de las pasarelas y los photoshoots. Porque Santos está haciendo una interesante carrera como modelo curvy (ya saben, maniquíes más voluptuosas), viajando por todo el mundo y también como influencer en sus cada vez más seguidas redes sociales. «Aunque a veces es muy cansado tengo que reconocer que puedo conocer y estar muchos lugares que sin lugar a duda, sin esta profesión que me permite viajar muy a menudo, no hubiera podido conocer», declaró en una entrevista en la pasarela BCN Fashion. Pues ahora acaba de empezar su viaje más aventurero, en el que terminará conociendo, palmo a palmo, la pequeña isla de Honduras a la que fue conducida por Supervivientes.

La malagueña ha protagonizado numerosas campañas de moda y publicidad. Marcas como El Corte Inglés, Ágatha Ruiz de la Prada o Media Markt son algunas para las que ha trabajado. Una de las últimas y por la que puede ser más conocida en nuestro país es la campaña de la línea de ropa interior Women'secret, junto a la actriz Elsa Pataky.

Lidia Santos dice ser una mujer de «gustos sencillos»: «Me encanta ir de compras, practicar deporte, es mi manera de desconectar, un buen libro...». Y, por cierto, asegura ser una amante del mar: «Soy sureña y llevo un poco mal vivir en Madrid por eso». Lleva años residiendo en la capital por cuestiones laborales. «Uno de los momentos más importantes de mi carrera fue cuando tomé la decisión de marcharme de mi tierra, mi querida Málaga, para dedicarme al cien por cien a esta profesión que tanto me apasiona. Al principio fue un poco duro pero muy gratificante a largo plazo. Fue una decisión muy acertada», aseguró en la citada entrevista.

Lidia Santos se define como una persona que vive «el ahora y el presente», «muy responsable» y que ama su trabajo. Lo podremos comprobar estos días durante su aventura televisiva y personal en Supervivientes.