"Soy un chico de Andalucía que está buscando el pan fuera de su tierra"

Un álbum donde su barrio –El Palo–, sus inquietudes, sueños y miedos dan forma a once temas que pronto sonarán en medio mundo. Delaossa estrenará su ópera prima en Málaga el próximo 31 de mayo para después embarcarse en una gira internacional

Delaossa es un rapero de El Palo, un artista malagueño al cien por cien que ofrece con su música una propuesta sincera, cargada de contenido y repleta de sentimiento que reclama su hueco en la industria musical. Delaossa publica hoy su primer disco en solitario, Un perro andaluz. Un trabajo en el que, como hicieron Buñuel y Dalí conjugando dos sueños para formar algo único, Delaossa se une a J.Moods para crear este álbum unificando la voz y la expresividad del primero con la música y la creatividad del segundo.

¿Qué le impulsó a iniciarse en el rap? ¿Algún disco que le cambió la vida o simplemente surgió de repente?

Mi hermano mayor, que venía más de la corriente «metalera», me pasó dos discos que me marcaron bastante, uno era el álbum debut de Rage against the machine y otro era el Black Sunday de los Cypress Hill. Ambos me dijeron bastante y, sin saber bien lo que estaba oyendo, empecé a buscar música que sonara parecido. En la misma Málaga encontré grupos emblemáticos como Hablando en Plata Squad o Triple XXX. A partir de ahí empecé a escribir mis propias letras y a intentar sonar como sonaban ellos... [risas]

Los comienzos nunca son fáciles, y menos en el mundo de la música. ¿Tuvo claras cuáles eran sus prioridades desde que empezó en esto?

Desde que recuerdo siempre soñé con dedicarme a esto, la verdad. Recuerdo bastantes disputas con mi madre cuando era yo aún muy pequeño y ella me decía que no perdiese el tiempo y que me aplicara en el colegio, ya que yo solo pensaba en escribir y rapear y había perdido interés en las clases. Pasaron muchos años sin ganar ni un euro con esto, incluso pagábamos nosotros por hacerlo, pero bueno, supongo que con actitud y constancia las cosas casi siempre acaban llegando.

¿Le surgieron dudas al empezar sobre si estaba siguiendo el camino correcto dedicando tanto tiempo al rap?

Quizá las dudas surgieron más estos últimos años cuando, ya siendo más adulto, me ha faltado dinero e inevitablemente me he preocupado por buscar alguna alternativa ocasional. Pero bueno, de hace unos meses hasta ahora he podido subsistir de la música en mayor o menor medida, y quieras que no, eso te ayuda a despejar las dudas.

¿Por qué Delaossa?

Es mi apellido, lo consideré bastante elegante y no me hizo falta buscar mucho para encontrar mi nombre, aparte de que representa a toda mi familia, a mi padre que es artista... un nombre con orgullo.

Adicciones, vicios, desamor y El Palo... ¿Dónde está el punto de unión de estos temas en sus canciones?

Desde hace unos años atrás estas temáticas tienen mucho peso en mi música. Me considero un enamorado de la pureza de El Palo, me gusta envolver las canciones con un imaginario de barrio, creo que eso le aporta esa identidad especial. Pero aunque estemos orgullosos de donde somos y de la humildad de aquí, en los barrios se respira rutina, una rutina que aplasta y tiene a los niños perdidos. La droga mueve a los barrios, es una cosa negativa pero obligatoria de reflejar. Unos venden para ganar dinero y salir de la rutina y otros consumen para salir de la rutina también.

¿Qué va a encontrar el público en Un perro andaluz?

Creo que a J.Moods y a mí nos ha quedado un álbum bastante diverso en cuanto a que cada canción tiene una esencia diferente. Era lo que intentábamos cuando comenzamos a hacerlo y estamos satisfechos en ese aspecto. En el terreno de temáticas y letras, os vais a encontrar letras con fuerza, narrando mi día a día, mis pasiones, mis miedos, mis inicios, mis ambiciones... En general es un paseo por los estados que he estado experimentando durante la creación del disco.

¿ Y de dónde sale eso de perro andaluz?

El nombre del álbum es un tributo al clásico surrealista de Luis Buñuel y Salvador Dalí. Era una idea que me rondaba por la cabeza desde hace ya un par de años, hacer un trabajo que adoptase la estética del filme, aunque el contenido no guardase relación estricta con el. También es una descripción de mi naturaleza, al fin y al cabo soy un chico de Andalucía que está buscando el pan fuera de su tierra, un original Perro Andaluz.

El primer single de su disco tiene 800.000 visualizaciones... ¿Cómo se digiere esto?

Es reconfortante, la verdad. Tanto J.Moods como yo estamos muy agradecidos con la acogida que están teniendo los adelantos y con muchas ganas de presentar el álbum en concierto aquí en Málaga el 31 de mayo.

Hoy celebra usted la salida de su disco pero, ¿irá a votar?

Si que iré, y aunque ningún partido me represente del todo, sé cuáles no me representan nada, así que aportaré mi voto a ver si hacemos que estos últimos no se hagan con el poder.

¿Qué opina de esos raperos que pueden ir a la cárcel por sus rimas?

Me parece algo de otra época, algo como lo que me contaban mis padres de la época de la dictadura.