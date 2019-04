"Solo me queda ajustar cuentas con Dios y no darles mucho la lata a mis hijos"

Asegura que la ilusión de su vida habría sido cerrar su carrera junto a Paco Marsó haciendo 'La bruja novata'

Poco le queda por hacer a Concha Velasco. La gran dama de la escena española cumple en noviembre 80 años y promete, por primera vez, celebrarlos fuera del escenario. A su edad, dice, ya no está «ni para las locuras de Reina Juana ni para los lamentos de Hécuba» y prefiere encarnarse «en personajes graciosos y facilitos». «Pero que me sigan poniendo monísima», advierte. Sigue de gira con El Funeral, una comedia que escenifica la muerte de una actriz de gran éxito. Recibirá el Max de Honor 2019.

¿Alguna vez ha fantaseado con su propio entierro?

Yo siempre he dicho que cuando fuera mayor quería ser abuela y fantasma. Quién no ha querido ser el diablo Cojuelo o asistir a su propio funeral para ver quién acude y quién no. Claro que he fantaseado con ello. Siempre he sido admiradora de la obra Fantasmas de Wenceslao Fernández Flórez.

Lucrecia, su personaje, es enterrada entre autoridades y multitudes. ¿Así se imagina usted su despedida?

Qué va. Lo único que quiero es que me entierren en una tumba junto a mis padres y el padre de mis hijos. A mí que me entierren, que no me incineren. Como voy encogiendo, además, que rellenen el hueco con el premio Goya y el Max. Mi último deseo, al final, es dejar un buen recuerdo a los míos. Ni siquiera que me pongan «excelentísima» en la placa, que así se han dirigido a mí cuando me han dado premios. Ya ni eso me preocupa.

¿Tiene usted algún ajuste de cuentas pendiente?

No. Como creyente sólo quiero arreglar cuentas con Dios. Que me perdone por lo que he podido hacer y que me dé tiempo para arrepentirme. Lo último que quiero es darle la lata a mis hijos.

Hay que tener mucho sentido del humor para protagonizar su propio funeral. ¿Nos hemos vuelto muy serios en España?

Ahora sólo se hace humor del insulto y de la provocación, se ha podido ver hasta en los debates. Esta es una obra para que la vean los niños. Fíjate que la ilusión de mi vida, si Paco Marsó viviera, hubiera sido hacer como final de mi carrera La bruja novata.

Se ha dicho que son sus obligaciones con Hacienda las que le mantienen atada a los escenarios

Mentira. Mi asesor me dio un documento que prueba que no tengo ninguna deuda. Soy de las únicas personas que lo tiene.

¿Y la venta de su piso de la calle Princesa de Éboli de Madrid para pagar al fisco?

Eso es algo del pasado. Desde noviembre del año pasado vivo en un piso nuevo muy cerca de mis hijos y estoy feliz. No quiero hablar de esto porque considero que soy una persona decente. Se ha sacado muy de quicio el tema. La gente dice lo que le da la gana y las mentiras se convierten en verdades de tanto hablar de ellas.

El sufrimiento y la enfermedad le han acompañado en los últimos años. En otra entrevista ha llegado a decir que si no fuera por sus hijos y su nieto no hubiera salido adelante.

Como dice Serrat, tengo la suerte de que mis hijos me han devuelto todo lo que les he dado de pequeños. En mi familia somos maravillosos. Mis hijos son estupendos y me considero muy cuidada y muy querida. Me gusta estar sola pero vivo enfrente de ellos. Eso que a mi nieto, que tiene 10 años, me gustaría verle más porque cada vez quiere estar menos conmigo.

¿Va a ir a votar hoy?

Ya he votado. Nunca he dejado de votar. Mi madre siempre me decía que me acordara de aquellos países en los que no hay democracia. No voto y se me aparece mi madre para darme con un palo en la cabeza.

¿Y lo ha hecho convencida?

Claro que sí. La gente piensa que no pero yo lo he tenido todo siempre clarísimo en la vida. Ni me han acosado ni he tenido que recurrir a nada para conseguir un papel. He dado puñetazos y tortas si hacía falta.

¿Quién es la mejor actriz ahora mismo en España?

Mis tres referentes siempre han sido Nuria Espert, Julia Gutiérrez Caba y Lola Herrera. Son las mejores.