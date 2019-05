José Ramón García López, premio Orfeón Donostiarra-Musikene

El tercer Premio Orfeón Donostiarra-Musikene ha ido a parar a manos del malagueño José Ramón García López por su trabajo de fin de estudios titulado 'Composición de música para videojuegos. Una aproximación desde la perspectiva de un compositor indie'.

En este estudio, García ha pretendido acercar, tanto a músicos como a gente interesada, las composiciones de los videojuegos, "así como su reciente historia y sus principales características únicas". Este acercamiento parte de la experiencia personal del autor.

No en vano, el premiado ha sido el encargado de componer las partituras de videojuegos como 'Depths of Limbo', 'Zeroptian Invasion' o 'Rise to Ruins' .Además, en el último Global Game Jam, que se ha celebrado este año y ha sido organizado por GameJam.es, el compositor fue galardonado con el premio a la Mejor Música por el juego 'Abaya'. También ha creado partituras para audiovisuales como para el corto 'Kreba'.

Compagina el Máster de Composición para medios audiovisuales de Katarina Gurska en madrid con su trabajo como compositor y diseñador sonoro de videojuegos como 'Burning Knight' o 'Pushy&Pully'.