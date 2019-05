El CAC reabrirá sus puertas el 16 y se adjudicará el contrato a principios de junio

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Gemma del Corral, explicó ayer que tras cerrar el Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga), a la espera de que se resuelva el concurso de gestión, la intención es llevar a cabo una muestra temporal a partir del 16 de mayo hasta la adjudicación del contrato, que se prevé en las primeras semanas de junio. «Ésa es nuestra intención y si todo va bien esos son los plazos que manejamos», precisó Del Corral, que, tras preguntas de los periodistas y, tras pedir «tranquilidad» a los empleados porque «sus puestos de trabajo no corren ningún peligro», matizó que estará el centro cerrado «lo que se tarda en montar y desmontar una exposición».

«Nosotros no vamos a utilizar las instalaciones del CAC como centro de arte contemporáneo como se conoce ahora; no me parecería ético hablar de que nosotros vamos a hacer las labores del Centro de Arte Contemporáneo porque no es la realidad. Nosotros no vamos a desarrollar el gran trabajo que desarrollan los trabajadores y el personal que hace posible que nuestro Centro de Arte Contemporáneo sea un referente nacional e internacional», declaró la concejala. El Consistorio «sólo se hará cargo de un edificio municipal que, obviamente, durante este tiempo, entendemos que por el interés general debe tener sus puertas abiertas».

En relación con las personas que realizarán ese servicio, Del Corral apuntó que tanto la empresa como los servicios jurídicos están estudiando la fórmula «más correcta» para dar ese servicio: «Puede ser prestada por los propios trabajadores [del CAC] como por empresa externa». Eso sí, ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» a los trabajadores: «El pliego de condiciones contempla la subrogación de todos y cada uno de los trabajadores del CAC cuando el contrato se adjudique».