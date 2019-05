'Brigada Costa del Sol': "Nunca se ha visto nada parecido en la televisión de España"

Todos pendientes esta noche de uno de los estrenos televisivos del año, al menos para los malagueños. Y es que hoy debuta en la parrilla de Telecinco 'Brigada Costa del Sol', una serie rodada íntegramente entre nosotros y que se inspira en la brigada de Torremolinos que empezó a luchar contra el incipiente narcotráfico en 1977 y que llegó a ser la admiración de la polícia europea. A pocas horas del estreno charlamos con uno de los protagonistas de la serie, Paco Marín.

«Esta no es una serie al uso, nunca antes se ha visto nada parecido en la televisión de España», son las palabras de Marín cuando habla de la nueva apuesta de Mediaset. El murciano interpreta a un peculiar inspector jefe. Una trama en la que reinará la tensión, el misterio y, además, el amor. «Y, sobre todo, destaca también porque aunque es una serie policíaca es bienhumorada y, sin ser comedia, tiene grandes dosis de humor», declara el intérprete.

En la historia adaptada de Mediaset, Paco Marín da vida al Cifu, un inspector jefe que llega en el capítulo dos para hacerse cargo de la brigada, interpretada por un reparto muy reconocido en el panorama español: Hugo Silva (que ya fue un memorable polícia en 'Los hombres de Paco'), Álvaro Cervantes, Sara Sálamo, Miki Esparbé y Jesús Castro. «Ellos son mis chicos, aunque no me hacen ni puto caso [Risas]. El Cifu es un tipo muy peculiar, muy de la época, ya lo veréis», añade el intérprete, que ya había dado vida a un policía en anteriores trabajos, como 'El príncipe'; sin embargo, afirma que «nunca había hecho algo así, tan de época, me recuerda a mi infancia, a esos coches que veía decorados, esa ropa...; a los más mayores, la serie les va a recordar muchas cosas, y los más pequeños van a vivir aventuras muy intrépidas y divertidas», sostiene.

Con trece capítulos, 'Brigada Costa del Sol' deja una ventana abierta a más temporadas. «Todo depende de la recepción del público, pero yo estoy seguro de que continuará. La serie promete mucho, es un proyecto muy potente», considera Marín.

«Nadie quedará indiferente ante una de las historias que más llaman la atención en la actualidad y que llega a la televisión con la intención de cautivar a toda la audiencia», dicen los responsables de la serie, producida por Warner, que también estará disponible en Netflix.

«Las plataformas digitales suponen una oportunidad de que la industria española crezca y ocupe su lugar dentro del mercado internacional», opina Paco Marín. «En España hemos hecho buena ficción desde hace años, en televisión y cine, pero al haber más plataformas y dirigirse a un público más especializado, porque cada uno elige lo que quiere ver, se pueden hacer productos más variados». Consciente de la controversia que generan estas nuevas formas de consumir productos audiovisuales, Paco Marín afirma que «lo importante es que se siga haciendo cine y creando buenos productos de ficción en televisión»