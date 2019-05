Ojeando ya tiene cartel para su nueva edición

Un año más, y van unos cuantos, Ojén se convierte en la meca del indie nacional durante un fin de semana. La próxima edición de la cita musical, una de las imprescindibles del verano malagueño, convocará a grandes nombres de la escena alternativa, como Los Punsetes, Novedades Carminha, La Bien Querida, Cala Vento y Cariño, además del rapero Rayden. Todos ellos demostrarán que la música de modos modernos y contemporáneos no es sinónimo de música urbana.

El Ojeando ya tiene cartel para su próxima edición, que convertirá, un año más, al municipio de Ojén en la sede oficiosa de la música independiente, entendida en su sentido más amplio, durante un fin de semana, concretamente el de los días 28 y 29 de junio. Los Punsetes, Novedades Carminha, Rayden, Cala Vento, Cariño, Floridablanca, Triángulo Inverso, Radio Palmers, Los Nastys y La Bien Querida componen la nómina de artistas convocados por el Ayuntamiento de Ojén.

Los Punsetes son ya clásicos del indie nacional. La banda madrileña capitaneada por la siempre impertérrita e incólume Ariadna, supone para muchos el puente entre grupos de La Movida como Kaka de Luxe y prebostes de lo alternativo tipo Los Planetas. Lo cierto es que lo suyo es talento intransferible y mucha, muchísima personalidad. Porque hay que tener de eso, y también bemoles, para cantar una letra como ésta: «La flema que proyecto cuando escupo/ Un guiso que nunca me sale bien/Uno que quiso pero que no supo/Eso es lo que pienso de tu grupo» (Tu puto grupo).

Rayden es otro de los nombres clave del cartel. David Martínez Álvarez –el hombre más allá del alias– se encuentra envuelto en una ambiciosa trilogía que acaba de cerrar con Homónimo; ciclo de álbumes que demuestran que lo de este hombre trasciende ya el hip hop. « La verdad es que a día de hoy escucho muy poco rap porque pocas propuestas me emocionan o me mueven algo dentro. No por falta de calidad o de talento sino, porque como es lo que he mamado desde que empecé, es menos sorpresivo para mí desde el punto analítico», aseguró recientemente.

Mucho ojo o, mejor dicho, oído a Cala Vento, que vienen apadrinados por BCore y Eric Fuentes: «Tan cercanos a Japandroids o No Age por su formación [batería y guitarra] como a Los Planetas más espídicos o los Nueva Vulcano más melódicos, han dado con una fórmula mágica», aseguran desde su discográfica.

Ultraligero, el desprejuiciado y verbenero último disco de Novedades Carminha, ha recibido muchos aplausos (ahí está el reciente sold out en la Riviera de Madrid) y algún capón de quien añora el sonido garajero de los inicios. Ellos mientras, a lo suyo, que es pasarlo bien y hacer bailar sin perder por el camino esas letras que igual te valen para sonreír con el colmillo que para sospechar del tipo de sociedad que dejamos a nuestros hijos.

Y destacamos también a La Bien Querida, cuyo quinto álbum, Fuego, ha marcado un punto y aparte para su inconfundible estilo. Su sonido aúna la esencia de la música española tradicional con el pop más moderno y electrónico cuando se cumplen diez años de la salida de Romancero, su primer álbum; una década en la que la bilbaína Ana Fernández Villaverde nos ha dejado un buen puñado de exquisiteces.