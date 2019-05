Hotel Habana Show: El circo y la danza inundados de la energía y pasión cubana

El ritmo cubano llega a la capital malagueña con el espectáculo musical 'Hotel Habana Show', de la mano de Let's go, la productora de The Hole, Dirty Dancing o La Familia Addams, en colaboración con Compañía Havana. Let's go ha vuelto a elegir Málaga como punto de partida de una de sus creaciones, en esta ocasión una función que "mezcla el encanto del circo y la danza contemporánea con la energía y la pasión cubana", ha explicado Iñaki Fernández, director de la productora. La obra se ha presentado este lunes en El Balneario de los Baños del Carmen, donde los componentes del musical han ofrecido una exhibición de lo que será la representación.

Compuesto por un elenco de más de medio centenar de profesionales, el show cuenta la historia del Hotel Habana, un lugar que tras las grietas de sus paredes y los escombros de sus balcones caídos, guarda bonitas historias de amor y éxitos. Por su escenario pasaron figuras de la talla de la gran Rita Valdés que, en los dorados años 50, tenía a La Habana postrada a sus pies. Varias décadas después, Rita y el resto de habitantes de este icónico hotel abandonado tratarán de mantener su hogar en pie y su historia intacta.

La carpa localizada en el recinto ferial de la ciudad, abrirá las puertas a partir del 21 de mayo al 2 de junio para que los malagueños puedan transportarse a La Habana Vieja y vivir de primera mano la combinación de la danza, la música y las acrobacias para sumergirse en una divertida experiencia capaz de contagiar la magia de la isla y de sus personajes.

Exhibición en El Balneario de los Baños del Carmen del espectáculo Hotel Habana Show.

Las entradas, ya a la venta, pueden adquirirse mediante la página web del espectáculo y el precio oscila entre los 25 y 46 euros.