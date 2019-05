Banksy llega a Málaga

La Térmica albergará la exposición 'Banksy. The Art of Protest', la primera gran muestra en Málaga sobre el iconoclasta artista británico que ha revolucionado el arte contemporáneo y cuya identidad sigue siendo una incógnita. La cita, el próximo 24 de mayo.

La muestra nos acercará al controvertido universo artístico de uno de los creadores más influyentes de los últimos años, a través de diferentes ámbitos temáticos y más de 40 creaciones que incluyen obras originales, esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías. Las piezas, procedentes de colecciones privadas internacionales se exhiben en España por primera vez.

Una instalación audiovisual envolvente especialmente creada para esta muestra dará la bienvenida al visitante, desvelando pistas sobre el misterioso artista, destacando sus piezas más importantes y enmarcando su insólita trayectoria, no exenta de polémica. Entre las obras más reconocidas de la muestra se encuentra la serigrafía original de la serie 'Niña con globo', similar a la recientemente destruida por el propio artista en una acción sin precedente en Sotheby's, la casa de subastas de Londres .

Escurridizo, provocador, misterioso€ Banksy, el artista británico cuya identidad aún se desconoce, está considerado como uno de los principales exponentes del Street Art contemporáneo. Sus obras, a menudo satíricas, abordan temas universales como la política, la cultura o la ética. El aura de misterio que, por elección y por necesidad, se perpetúa cada vez que se menciona a Banksy, lo ha convertido en una figura mítica de nuestro tiempo.

'Banksy. The Art of Protest', es una producción de IQ Art Management y Sold Out, también responsables de la exitosa muestra 'Banksy. Genius or Vandal?' visitada por más de 600.000 personas en Moscú, San Petersburgo y Madrid. BANKSY. The Art of Protest llega a Málaga con obras inéditas nunca antes vistas en España.

'Banksy. The Art of Protest' estará en cartel hasta el 29 de septiembre de 2019.