Las salas de La Coracha descubren a Pedro Zamora, un artista de 'La Desaparición'

'Pedro Zamora: sin arte casi' es el título de la muestra que ofrecen las Salas de la Coracha del MUPAM desde ayer y que reúne 129 piezas entre pinturas (no pintadas) y esculturas de este arquitecto y artista malagueño. La concejala de Cultura, Gemma del Corral, el propio artista Pedro Zamora y el comisario de la muestra, Manuel Fontán, presentaron esta exposición, que puede visitarse hasta el 28 de julio, organizada por el Área de Cultura.

Nacido en Barcelona en 1968, Pedro Zamora vive y trabaja en Málaga. Su obra es conocida fundamentalmente en Italia, aunque en nuestra ciudad ya ha podido verse anteriormente. Es el caso de la muestra que se tituló Yo no pinto nada, en la que el visitante no encontraba pintura, porque no la había. La colección que ahora trae a las salas del MUPAM se denomina Sin arte casi. Zamora rescata trozos de materia y de color desahuciados: cartones recogidos en la calle, maderas de obra, pedazos de muebles viejos que asoman en el contenedor, libros y enciclopedias o el fragmento del borde de ladrillo de una jardinera desgajada del conjunto, que puede convertirse en un símbolo de arquitectura y de civilización. En esta exposición esos restos son los protagonistas. La historia de cada trozo, con su desgaste, sus rotos, su imperfección, es el tiempo incorporado a la nueva obra. Y como señala Fontán, «Pedro Zamora se quita de en medio. Interviene lo justo. A veces, nada. Trabaja sin gestos, sin pintura, sin arte casi. Y cuenta el artista que cuando se siente casi como un superhéroe urbano que rescata tesoros de la basura».