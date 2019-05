Muere Juan Carlos Aragón

Día triste para el Carnaval de Cádiz y para el mundo del carnaval en general. El conocido y polifacético autor Juan Carlos Aragón ha fallecido este viernes a los 51 años tras no poder superar una enfermedad que se le había detectado hace poco tiempo y por la que había estado ingresado en un hospital durante los últimos días. Vinculado al mundo del carnaval desde muy joven, Aragón logró este año en el concurso un segundo puesto en la modalidad de comparsa La Gaditanissima y quedándose en semifinales con su chirigota (después de muchos años, volvía a hacer doblete) Er Chele Vara.

Aragón era licenciado en Filosofía y compaginaba su labor de profesor con su faceta de autor para el Carnaval de Cádiz, al que dejó momentos que pasarán a la historia. En su carrera se sucedieron los triunfos en el concurso del Falla desde que en 1999 lograra el primer premio con la recordada chirigota de Los Yesterday, como también muy recordada es su comparsa Araka la Kana. El autor, que era también muy activo en redes sociales, visitó Málaga a finales del año pasado, donde dio una conferencia en la Facultad de Derecho.

Con una trayectoria como autor de casi treinta años, Aragón ha sumado el mencionado primer premio de chirigotas con Los Yesterday y hasta cuatro en la categoría de comparsas: Los Ángeles Caídos en 2002, Araka la Kana en 2007, Los Millonarios en 2015 y el último, el pasado año 2018 con Los Mafiosos. Su amplia trayectoria ha dejado letras y músicas para el recuerdo de la afición carnavalera de Cádiz y de más allá, siempre con un tremendo sentido crítico en comparsas y, en chirigotas, con tipos que son historia del concurso gaditano (Los Guiris, Las Ruinas Romanas, Kadi City... todas en la década de los 90) y estribillos que se corean un año sí y otro también durante el mes de concurso y en el carnaval de la calle de la Tacita de Plata, donde todo el mundo sabe rematar el 'Come on baby, come on baby...' de Los Yesterday o el remate con un 'toque' a Sevilla de otro mítico cuplé de Los Guiris.