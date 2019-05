B-52s y Wilco, entre los nombres del Azkena Rock 2019

El Azkena Rock Festival de Vitoria sigue sumando a sus filas importantes bandas representativas de diferentes ámbitos del rock. Los míticos The B-52s, que celebran en 2019 su 40 aniversario, serán cabezas de cartel del festival junto con los ya anunciados Stray Cats y Wilco. The B-52s se despiden de los escenarios por todo lo alto con una gira europea. El grupo se convirtió a finales de los setenta en una de las bandas provenientes del underground que consiguieron más visibilidad gracias a su particular estilo musical, en el que había cabida para el sonido post-punk de la new wave, el surf, el pop sesentero, y todo tipo de influencias retro.

También han confirmado la presencia de la recién formada superbanda Deadland Ritual. Está formada por Geezer Butler (bajista y fundador de Black Sabbath), Franky Perez (cantante de Apocalyptica), Matt Sorum (Guns N' Roses y Velvet Revolver) y Steve Stevens (Billy Idol y Kings Of Chaos). Esta será su única parada en España.

El vocalista de Pantera, Phil Anselmo & The Illegals, estará interpretando temas de su antigua banda, una de las más influyentes del metal. Corrosion of Conformity, por su parte, estarán celebrando los 25 años de su legendario álbum 'Deliverance' con Pepper Keenan de vuelta a la formación. Glassjaw, en su tercera visita a nuestro país en sus más de dos décadas de actividad, interpretarán las canciones de su último disco "Material Control" (Century Media, 2018), por el que sus fans tuvieron que esperar 15 años. Meat Puppets también es otra banda que regresa con su formación original.

Además, también están confirmados Inglorious, una de las bandas más sólidas del hard rock actual con nuevo disco debajo del brazo; los suizos Hillbilly Moon Explosion, inspirados en el rockabilly y el espíritu de los años cincuenta; Garbayo, con su proyecto en solitario tras su etapa en Los Zodiacs; Surfbort, fichados por el sello de Julian Casablancas y una de las bandas más prometedoras y con más proyección del momento y Micky & The Buzz, banda italo-bizkaina de high-energy R&B que interpreta jump-blues y rock & roll de los 50 con la energía del punk.

Azkena Rock Festival celebrará su próxima edición los días 21 y 22 de junio de 2019 en Vitoria-Gasteiz.