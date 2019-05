MOSMA regresa con la mejor música de cine en directo

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Gemma del Corral; el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar; y el coordinador de MOSMA, David Doncel, han presentado esta mañana la programación de MOSMA 2019, el festival internacional de música audiovisual organizado por Festival de Málaga, que se celebrará del 2 al 6 de julio y contará con nombres tan destacados dentro de la música de cine como John Debney, Roque Baños, Robert Folk y Yasunori Mitsuda.

La cuarta edición de MOSMA comenzará el martes 2 de julio a las 9:30h con un concierto gratuito en la plaza de la Constitución dedicado a la música de Roque Baños, uno de los compositores más importantes del cine español y reconocido a nivel internacional. Junto a él actuará la Orquesta Sinfónica de Málaga y el Coro Ziryab.

El festival continuará con dos nuevos conciertos el miércoles 3. El primero de ellos tendrá lugar a las 20:00h en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina y será de la mano de Yasunori Mitsuda, quien entró por la puerta grande en el mundo de la música para videojuegos, haciéndose cargo, junto con otros artistas, de la banda sonora de 'Chrono Trigger', considerado el mejor videojuego de la historia según el público japonés.

El segundo concierto de este día, a las 22:00h en el Recinto Eduardo Ocón, irá dedicado a la música de televisión, en concreto a la de las series 'This is us' y 'Cobra Kai'.

El jueves 4 a las 18:30h en el Cine Albéniz, podremos ver la película 'Sin fin' mientras disfrutamos de su banda sonora interpretada en directo por Sergio de la Puente, Joan Martorell, Ana Franco y Eloy Arostigui.

La segunda cita del jueves será a las 21:30h en el Teatro Echegaray, de la mano de jóvenes compositores como Leo Birenberg, Isabel Royán, Paloma Peñarrubia, entre otros. Junto con ellos estará la Orquesta de la Catedral de Córdoba dirigida por Clemente Mata, Arturo Cardelus y Joan Martorell.

Continuaremos el viernes 5 en el Teatro Cervantes a las 20:30h con el concierto 'Retro MOSMA 80', en el que la Orquesta Sinfónica de Málaga interpretará algunas de las mejores bandas sonoras de los 80 homenajeando a Robert Folk, compositor de las más destacadas y del que escucharemos sus composiciones para 'La historia Interminable 2', 'Encontrarás dragones', 'Ace Aventura: Operación África', 'Operación:soldados de juguete' y 'Loca academia de policía'.

'Los cazafantasmas', 'Los Goonies' o 'Karate Kid', serán algunos de los títulos que suenen antes de entrar en el homenaje a Robert Folk.

El punto final a MOSMA 2019 lo pondrá John Debney, junto con la Osquesta Filarmónica de Málaga y los Coros de la Catedral de Córdoba, en el concierto MOSMA maestros, a las 20:30h en el Teatro Cervantes. John Debney, que será galardonado con uno de los premios MOSMA, es uno de los referentes de la música de cine contemporánea, ha compuesto para todo tipo de géneros y ha trabajado con grandes directores como Steven Spielberg y Mel Gibson. Además, con su música ha dado vida a personajes como Iron Man, Spider-Man o Bob Esponja.

Además, MOSMA 2019 contará de nuevo con actividades que acercarán la música del audiovisual al público especializado y general. "Nos aprestamos a hacer un evento donde la música va a ser la protagonista, no solo en los conciertos, sino también en otras actividades paralelas", afirma Juan Antonio Vigar.

Tendremos MOSMA MASTER, un espacio dedicado a aquellos profesionales que quieran enriquecerse con los conocimientos de los maestros participantes; MOSMA INDUSTRIA, espacio en el que se hablará con publicistas, contratistas de orquestas, salas de grabación, agentes y responsables de derechos de autor para que os aporten una visión más especializada del sector; MOSMA ENCUENTROS, para hacer un recorrido por la vida y la carrera de los compositores invitados y MOSMA CAFÉ, en biblioteca del AC Hotel Málaga Palacio, donde se podrá conversar entre amigos sobre música de cine, presentación de discos y libros.

Las entradas para todos los conciertos saldrán a la venta mañana miércoles 22 a las 11:00h en la taquilla del Teatro Cervantes y por internet. El precio es de 18€ para los conciertos del Cervantes y 12€ para Teatro Echegaray, Cine Albéniz y Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. Además, se aplicarán una serie de descuentos.