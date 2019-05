El Museo Ruso presenta las memorias de un soldado exiliado que sirvió en la División Azul

El historiador Xosé M. Núñez y uno de los editores --junto con Oleg Beyda-- del libro 'Un ruso blanco en la División Azul', acompañado de los profesores de la Universidad de Málaga (UMA) Dolores Ramos y Antonio Calvo, presentarán este miércoles, 22 de mayo, en el Espacio de la Colección del Museo Ruso esta obra que relata la llegada a España de Vladímir Ivánovich Kovalevski como voluntario de la Guerra Civil en las filas del ejército franquista.

Este libro recoge las memorias inéditas --con edición, estudio introductorio y notas de los historiadores Xosé M. Núñez Seixas y Oleg Beyda-- del exiliado ruso blanco Vladímir Ivánovich Kovalevski.

Después de pasar un tiempo en Legión Extranjera francesa recaló en España en 1938 como voluntario en las filas franquistas. Tras establecerse en San Sebastián, en junio de 1941 se alistó como voluntario e intérprete en la División Azul.

Desde su perspectiva de veterano anticomunista y patriota ruso, Kovalevski muestra en sus memorias su experiencia en la División Azul y también describe con cierta ironía los problemas de indisciplina, rivalidades internas y abusos contra la población civil.

En sus memorias también narra los sufrimientos que tuvo que soportar el pueblo ruso bajo la ocupación. Kovalevski volvió a España en abril de 1942, deprimido y lleno de contradicciones. Diez años después, redactó estas memorias y en sus páginas ofrece una perspectiva novedosa de la experiencia de la División Azul, pero también de la guerra germano-soviética en conjunto.

Xosé Manoel Núñez Seixas es doctor en Historia Contemporánea por el IUE (Florencia) y catedrático de la misma materia en la Universidad de Santiago de Compostela; entre 2012 y 2017, también lo fue de la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich. Su trabajo se centra en la historia comparada de los movimientos nacionalistas y las identidades nacionales y regionales, así como el estudio de la emigración transoceánica, y la historia cultural y social de la guerra en el siglo XX.

Entre sus libros más recientes se encuentran 'Camarada invierno. Experiencia y memoria de la División Azul, 1941-1945 (2016)'; con J. Moreno Luzón, 'Los colores de la patria. Símbolos nacionales en la España contemporánea (2017)' y 'El frente del Este. Historia y memoria de la guerra germanosoviética (2018)'.

Respecto a Oleg Beyda, estudió Ciencias Políticas en la Universidad Estatal Rusa de Humanidades (2013) y en la actualidad es doctorando en Historia en la Universidad de Nueva Gales del Sur, Canberra (Australia). Su tesis trata sobre los exiliados rusos blancos que se enrolaron en la Wehrmacht durante la guerra germano-soviética.

Es autor de dos capítulos en el volumen de D. Stahel (ed.), 'Joining Hitler's Crusade: European Nations and the Invasion of the Soviet Union, 1941' (2017), y de varios artículos en revistas como el Journal of Slavic Military Studies y Jahrbücher für Geschichte Osteuropas.