La Casa Azul y Zahara cierran el cartel del 'Oh, See! Fest'

El festival de música de Málaga 'Oh, See! Fest' anunció ayer el cartel completo para su segunda edición en 2019 con dieciséis bandas. Entre otros están Love of Lesbian, 091, Viva Suecia, Sidecars, C. Tangana, La Casa Azul, La M.O.D.A., Zahara, Carolina Durante, Morgan, Despistaos, Airbag, Delaporte, Las Chillers, Ballena y 2Frames.

El festival tendrá lugar el 13 y 14 de septiembre en el auditorio municipal Cortijo de Torres, de Málaga capital, según recordó la organización en un comunicado.

Las bandas seleccionadas para esta edición confirman la aceptación del público malagueño con un 40 por ciento de entradas vendidas a cuatro meses de la realización del mismo.

Además, el formato del festival mantendrá su espíritu diurno, y 7.000 personas podrán disfrutar desde las 17.00 horas del viernes 13 y desde las 13.00 horas del 14 de septiembre, de una selección musical marcada por la actualidad y carácter indie.

Asimismo, en esta edición la música no parará entre las actuaciones, ya que los Djs 2FRAMES estarán pinchando en los descansos entre grupo y grupo.