Manuel Salinas presenta 'Inacabable alabanza'

El poeta Manuel Salinas ha presentado en el Ateneo de Málaga su poemario "Inacabable alabanza", acompañado del redactor jefe de La Opinión de Málaga, Jose María de Loma; Inés María Guzmán, directiva del Ateneo y Sara Pujol Rosell, catedrática de literatura de la Universidad Rovira i Virgili de Barcelona. Pujol ensalzó la poesía de Salinas, de la que afirmó que es "celada abierta, libre, espacio de luz, claridad, agua, aire, verdad, amor y canto a la felicidad. A la felicidad cumplida y por cumplirse." En su alocución anunció también que "Inacabable alabanza" ha sido ya publicada en Italia y que se prepara la traducción al japonés.

Jose María de Loma por su parte calificó la obra de "alegre y sin embargo muy profunda pero sin un pesimismo lacerante ni con un intento de prestigiar el desarraigo, lo feo o el hastío".

Salinas en su turno, además de recitar varios poemas, se declaró partidario de la luz, de "buscar en la luz y no en la oscuridad", de no caer en el pesimismo, afirmando que sin ser antimoderno él reivindica para la poesía los temas de siempre, como el amor; también a los clásicos, a lo bueno de la tradición y no a lo nuevo cuya única virtud sea precisamente la novedad.

Manuel Salinas, doctor en filología, fue Premio Internacional de Poesía Dama de Baza en 2018 y recientemente ha sido nombrado académico numerario de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Obras recientes suya son «Y portuguesa el alma» o «Viviré del aire». También ha publicado, en la colección Libros sobre Ruedas de la EMT "La alegría es buena hasta para el resfriado". Dirige la prestigiosa colección de poesía Puerta del Mar, de la Diputación de Málaga.