John Mayall vuelve al Teatro Cervantes

A punto de afrontar el calendario musical veraniego, ya se empiezan a conocer algunos nombres de las agendas posteriores, las del aún lejano otoño. Y la cosa no parece pintar mal, de momento. El legendario bluesman británico John Mayall acaba de anunciar una larga gira por nuestro país en octubre que, afortunadamente, recalará en Málaga, concretamente en el Teatro Cervantes (escenario que pisó hace unos años) el día 9.

Mayall es uno de los grandes nombres del blues. Su banda, los Bluesbreakers, acogió en sus filas a jóvenes talentos como Eric Clapton, Peter Green y Mick Taylor, y sirvió de avanzadilla del nuevo resurgir del género en los años sesenta y setenta, movimiento más conocido como la Invasión Británica. El inglés lleva más de 50 años en la brecha y no va a parar: acaba de lanzar 'Nobody told me', un nuevo disco repleto de colaboraciones de músicos estelares como Joe Bonamassa, Alex Lifeson (Rush), Todd Rundgren, Steven Van Zandt (de la E Street Band) y muchos más.



"No veo ninguna razón por la que no tocar hasta que me divierta con ello y la salud me lo permita", aseguró John Mayall en una entrevista con este periódico hace unos años. Quizás le impulse su perenne optimismo, pese a dedicarse a la música más triste del mundo: "Creo que ahora el blues es más fuerte que nunca. Sobre todo si se tiene en cuenta la gran cantidad de talentos que emergen constantemente. Como, por ejemplo, Shannon Curfman y Eric Steckel. El blues nunca ha sido tan popular como hoy día", opina.