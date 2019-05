La fiesta pop de Ballena

La cosecha indie nacional de hace un par de años tuvo en el debut de Ballena, 'Navarone', uno de sus discos más infecciosos y deslumbrantes. Las canciones del supergrupo malagueño, formado por veteranos de la escena que han militado en Negroazulado, Fila India, Modo Bélica, Cecilia Ann y Notes To Myself, entre otros, recordaban a muchos estilos pero no se aferraban a ninguno, tal y como confesaron sus firmantes: allí había pop clásico, indie rock, bossa nova, shoegaze.. Y, sobre todo, melodías soleadas y perfectas sobre un armazón robusto, potente.

Se notaba la frescura de la primera vez pero también lo aquilatado de la veteranía y lo experimentado y vivido que hay detrás. Aquel álbum gustó mucho a muchos, como, por ejemplo, al humorista y dibujante Joaquín Reyes ('La Hora Chanante', 'Muchachada Nui', 'Museo Coconut'), quien ha ilustrado la portada del single con el que Ballena anticipa su nuevo álbum, 'La fiesta de Iniesta'. Sí, va sobre eso que estás imaginando... O no tanto. O sí.

Juande, Ale y Miguel lanzan este avance que compara un triunfo amoroso en una fiesta con el gol de Iniesta en el mundial de Sudáfrica: marcó el gol de su vida en el minuto 116 de la segunda parte de la prórroga... porque le dejaron marcarlo. "Una vez más, afortunadamente, es la mujer quien manda y decide, y tú solo te dejas llevar, como hizo Iniesta en el mundial de Sudáfrica 2010. Finalmente marcas el gol de tu vida. O mejor dicho, te dejan marcarlo, aunque haya sido en el minuto 116 de la segunda parte de la prórroga", explica Miguel Rueda, letrista, sobre el tema.

"Sentada en el sofá estás / y yo repaso mi jugada / De momento creo que me quedaré aquí / Esperando / Y yo.../ ¡Tú y yo! / Te cansas de esperar / Y pasas al ataque tú / Creo que voy a recordar toda mi vida / Tus abrazos / ¡Tú y yo!", es la letra de un tema de dos minutos y medio pero que dura mucho más en la cabeza y el corazón de quien lo escucha. Pop de pequeño formato y de grandes resultados.

Ballena se encuentran grabando su segundo álbum, repitiendo el equipo del debut (JASS y Producciones Peligrosas). Si no está roto, para qué arreglarlo, ¿no? En 2016 el trío malagueño entró en el estudio para registrar un disco que presentar a las discográficas. Con el máster de 'Navarone' bajo el brazo, los malagueños fueron a las oficinas de su «sello de referencia», Subterfuge, para hablar con su capo, Carlos Galán. Éste se enamoró del disco a la primera escucha y decidió fichar a la banda en el mes de marzo de 2017. «Un sueño hecho realidad», aseguraron entonces los malagueños. Y es que la compañía de Galán ha publicado a bandas tan señeras de la escena nacional como Manta Ray, Mercromina, Australian Blonde, Los Fresones Rebeldes, Sexy Sadie, Pauline en la Playa, Lidia Damunt, Dover, Arizona Baby, Corizonas, Ellos, Fangoria, la paisana Anni B. Sweet...

Ahora, años después y con el éxito de 'Navarone' como estupendo aval, Juande, Ale y Miguel buscan la confirmación con un segundo trabajo todavía sin título y que, oído lo oído en 'La fiesta de Iniesta', tiene la mejor pinta del mundo.