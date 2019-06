La reinvención 'malagueña' de Capitana Marvel sale el jueves a la venta en España

Capitana Marvel ha sido, sin duda, uno de los estrenos de la temporada. La película protagonizada por Brie Larson y que llegó a las salas el pasado 8 de marzo (sí, 8M, el Día de la Mujer) se vendió como un producto para inspirar y empoderar a millones de mujeres, especialmente las más jóvenes, habituadas a ver en los cómics y sus películas cómo forzudos en mallas salvaban el universo ante la mirada de admiración y enamoramiento de una atractiva chica. Semanas antes de la adaptación a la gran pantalla, el personaje sufrió una reinvención en su medio natural, el cómic, a través de una nueva serie guionizada por la gran Kelly Thompson y dibujada por la malagueña Carmen Carnero. Tebeos que, por fin, se ponen a la venta en España a partir de este jueves, vía Panini.

«Carol Danvers regresa a casa en Nueva York y va a encontrarse unas cuantas sorpresas. Es un nuevo comienzo para la Capitana Marvel», es la frase con la que desde la editorial nos quieren abrir el apetito. En EEUU la serie está siendo todo un éxito. Y es que los tiempos soplan a favor, por fin, de mujeres fuertes como esta Carol Danvers, lejos ya de ser simples partenaires de hombres con superpoderes.

«No puedo contar mucho porque hay grandes sorpresas, pero creo que estamos dando al público lo que espera de un gran personaje como éste. La estamos colocando en el lugar que se merece. Por ejemplo, al principio de la serie no atraviesa un buen momento pero ella se va a enfrentar a todos sus problemas, como hacen los grandes héroes», anticipó la dibujante malagueña en una entrevista con RTVE, pocos días antes del estreno del filme. «Todavía no he asimilado que esté dibujando la Capitana Marvel justo en este momento tan importante. Es una gran responsabilidad y creo que todavía no soy consciente del alcance que puede llegar a tener. Por eso no lo quiero pensar mucho. Además, tampoco he tenido mucho tiempo para pensarlo, porque dedicó muchísimas horas al dibujo», dijo entonces Carnero.

No es la primera vez que la artista malagueña trabaja para Marvel reimaginando a una mujer superempoderadísima: hace un tiempo ya se encargó, con notable éxito, de una serie de Wonder Woman, otra supermujer que ha llegado a la gran pantalla y que pronto estrenará su segunda película.