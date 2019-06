El sueño malagueño de Maggie Civantos

El Teatro del Soho no es el único proyecto que busca ser una rampa de lanzamiento de los jóvenes talentos malagueños. El sueño de Antonio Banderas, que tiene previsto materializarse el próximo octubre con el estreno del musical 'A Chorus Line', podría tener, aunque a medio o largo plazo, un compañero de propósito instigado por una colega y también paisana: Maggie Civantos. La intérprete boquerona mostró hace tiempo su intención de levantar una residencia artística y un espacio de convivencia con el que impulsar la creatividad pujante. Y no lo ha olvidado. De hecho, dice que es su proyecto más acariciado. Y eso que tiene unos cuantos.

"Quiero hacer una residencia artística y un espacio de convivencia para crear proyectos, en donde además haya cursos y vengan profesores a impartir clases de interpretación de cualquier disciplina artística. Pero es un poco más complicado de lo que pensaba...", ha comentado Civantos en una entrevista con 'ABC'.

¿Complicado? Un eufemismo para 'caro', como es habitual en estos casos. La malagueña necesita financiación, esto es, "el apoyo de las instituciones": "En principio pensé que podía ser un proyecto privado, pero, cuando me senté a echar cuentas, descubrí que si quería hacerlo bien hacía falta el apoyo público y a alguien que me ayudase a crear algo grande. Porque ya que lo hacemos, lo hacemos bien. Necesito un espacio donde pueda desarrollar esto y poder montarlo bien, y que por lo menos sea viable durante un periodo considerable de tiempo, no que me lo quiten a los dos días", asegura la intérprete, que ahora mismo está empeñada en que los ayuntamientos la escuchen. De momento, se ha puesto una fecha: "Me gustaría que, de aquí a un año, consiga la ayuda que necesito y por lo menos empezar a poner la primera piedra".

Orejas desde luego no le van a faltar para escuchar su propuesta. Porque Maggie Civantos es una de las actrices del momento en nuestro país: la tenemos en cartel con 'Antes de la quema', la narco-chirigota cómica que rodó con otro paisano, Salva Reina, a las órdenes de Fernando Colomo; está rodando entre nosotros 'Malaka', una ambiciosa serie policiaca de TVE, y tiene a punto las nuevas temporadas de las ficciones que la lanzaron al estrellato, 'Vis a vis' y 'Las chicas del cable', por no hablar de estrenos en la gran pantalla como su debut en el terror 'La influencia', junto a Manuela Vellés y Emma Suárez y bajo la dirección de Denis Rovira, y el rodaje de la adaptación al largo del celebrado cortometraje 'Las pijas', de Carlota Pereda, en el que Civantos, acostumbrada a encarnar a mujeres contundentes, peleonas, se metía en la piel de una pija madrileña (con cameo de Carmen Lomana incluido).