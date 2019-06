Festivales de música: los imprescindibles del verano en Málaga.

En la oferta cultural de la provincia de Málaga cada vez son más los festivales de música que escalan posiciones. Estos en su mayoría desarrollados durante los meses de verano, se convierten en una variada oferta de géneros musicales y una cita imprescindible para los amantes de la música.



Rock the Coast Festival

La primera edición del Festival Rock the Coast aterriza en Fuengirola para que los amantes de la música rock y metal puedan disfrutar de los mejores artistas en este género, algunos de ellos con actuaciones únicas a nivel nacional. El evento se celebrará durante este próximo viernes 14 y sábado 15 de junio.

Gracias a la promotora Madness Live pisarán durante estos días y en dos escenarios diferentes instalados en el Marenostrum Castle Park de la localidad, artistas tan míticos como Ritchie Blackmore, quien vuelve a España tras más de 35 años; Scorpions durante la jornada del viernes; The Darkness, Europe, UFO, Michael Monroe, Magnum, UDO, Carcass, Wintersun, Dark Tranquility o Freddom Call, a los que se le suman una veintena de actuaciones más. Las entradas están disponibles en FNAC, Carrefour, Halcón Viajes, TicketMadness, TicketMaster y en la web del Marenostrum Castle Park.



Weekend Beach Festival

Torre del Mar acoge un año más una nueva edición de este macrofestival a pie de playa, en el que del 3 al 6 de julio serán protagonistas una variada oferta de géneros musicales de la mano de los cerca de noventa artistas que componen el cartel de su sexto aniversario.

Entre ellos, los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de Black Eyed Peas, Ozuna, además de Vetusta Morla, The Original Wailers feat Al Anderson, Chris Liebing, Rozalén, Luz Casal, Ska-P, Dellafuente, Beret, Ayax y Prok, Extrawelt live, La Pegatina, Carlos Sadness, Marky Ramone, Bad Gyal, Mojinos Escozíos, Giorgia Angiulilive, Medina Azahara, Paco Osuna, Antílopez, Rapsusklei, Nathy Peluso, Miss Caffeina, General Levy, Dubfire, Sex Museum, Niños Mutantes, Talco, Carlo Lio, Hora Zulú, Aslándticos, Zoo, Tabletom, Nikone, Nicole Moudaber, Nico Morano o Jenny and the Mexicats. Tanto las entradas como las parcelas en la zona de acompada y caravanas pueden adquirirse mediante la web oficial del propio festival.

Actuación de Maná en el Starlite Festival. L.O.

Starlite Festival

Este festival celebrado en el Auditorio de la Cantera de Marbella desde 2012, se ha convertido en uno de los eventos musicales indiscutibles de la provincia de Málaga.

El evento celebrará una nueva edición este verano del 5 de julio al 24 de agosto y en él, durante el mes de julio se darán cita artistas como Manuel Carrasco, Juanes, Nicky Jam, The Beach Boys, Il Divo, Maluma, Kook and The Gang, Jamie Cullum, Eros Ramazzotti y Raphael, entre otros, o Marta Sanchez, Coti, Nacho Campillo y Nacho García Vega, estos cuatro últimos protagonistas de la Noche Movida que tendrá lugar el 18 de julio. En el mes de Agosto, los protagonistas serán Don Omar, Bertín Osborne, Pitingo, Luis Fonsi, David Biscal, Ketama, Miguel Poveda, Jason Derulo, José Mercé & Tomatito, Jessie J, Los Morancos, Pablo López, God Save the Queen, Siempre Así y Manuel Carrasco, quien repite concierto en este Starlite.

Junto a estas actuaciones, el festival cuenta con una zona 'Sessions' donde el público podrá disfrutar a pie de las actuaciones y reservados de Juan Magán, Don Patricio, el ganador de la última edición de la Voz, Andrés Martín, Trapical Minds o Juan Peña y Adosvelas.

Festival Ojeando. Javier Rosa

Ojeando

Durante los días 28 y 29 de junio, Ojeando se convierte un año más en una cita musical imprescindible en el verano malagueño. El municipio de Ojén se viste de largo para celebrar la duodécima edición de este alternativo festival de música Indie.Ojeando se convierte un año más en una cita musical imprescindible en el verano malagueño. En él, los asistentes podrán disfrutar de más de una veintena de conciertos, muchos de ellos gratuitos, en tres escenarios diferentes: Patio-Victoria, único de pago; Plaza, donde tendrán cabida los ganadores del concurso 'Ojeando Nuevos Talentos', además de otros artistas de diferentes estilos musicales; y Molino, casa de la música electrónica Este año, el cartel está compuesto por más de una veintena de artistas entre los que se encuentran Novedades Carminha, Rayden, La Bien Querida, Los Punsetes, Los Nastys, Cala Vento, Cariño, Triángulo Inverso, Floridablanca, Radio Palmer, Emmet, Alejados o Primatah. Las entradas y abonos están a la venta en la página web oficial del propio festival.

Canela Party

La 13ª edición del festival, conocido como 'el gran pitote del verano' tiene su centro neurálgico en la sala París 15 y tendrá lugar los días 31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto. "Un festival en el que asistentes, grupos, niños y perros lucen el atuendo más original y son sepultados en confeti", así resumieron los organizadores del Canela. Este año el cartel está compuesto por La URSS, Triángulo de Amor Bizarro, El último vecino, Los Manises, Aliment, Isasa, Skeggs, Mattiel, El Grajo, Yawners, Ángel Cristo, No Vacation, DJ Coco, Mourn, Negro, Pálida, Preocupations o Notes to Myself. Las entradas pueden adquirirse mediante la web de wegow.com.



Oh, See! Fest

En esta segunda edición, el Auditorio Municipal de Málaga será el escenario en el cual, durante los días 14 y 15 de septiembre se celebrará este festival de música indie. El evento mantendrá su compromiso de calidad en cuanto al desarrollo con un horario netamente diurno que se desarrollará de 14.00 a 02.00 horas y con un aforo de unos 7.000 asistentes. Oh, See! está diseñado para la asistencia de toda la familia, tanto grandes como pequeños, donde todos podrán disfrutar de zona de relax, los mejores food trucks, ocio y stands.

En esta ocasión, el cartel está conformado por Love of Lesbian, 091, Viva Suecia, Sidecars, C.Tangana, La Casa Azul, La M.O.DA., Zahara, Carolina Durante, Morgan, Despistaos, Airbag, Delaporte, Las Chillers, Ballena y 2Frames.



Chanquete World Music Festival

El Chanquete World Music nace en 2016 consiguiendo en su primera edicion colgar el cartel de entradas agotadas. En esta ocasión, celebrará su cuarta edición el 14 de septiembre en la playa de 'El Playazo' de Nerja. En esta ocasión, cuenta con Macaco, Matos y Waor, Miguel Campello, Triple XX, Locoplaya, Trashtucada y Les Castizos como primeras confirmaciones su cartel. Tantos las entradas al festival como los billetes de los autobuses oficiales pueden adquirirse a través de la propia web del evento.



Los Alamos Beach Festival

Los Alamos Beach se traslada a localidad malagueña de Estepona para celebrar su quinta edición como el festival de música electrónica de referencia de la provincia. Del 31 de julio al 4 de agosto, el recinto ferial de la ciudad albergará los escenarios donde actuarán más de setenta artistas entre los que se encuentran Bruno Martini, Firebeatz, Steve Angello, Arkano, Armin Van Buuren, Ban Bunny, Beret, Fedde Le Grand, Marco Carola, W&W, Dimitri Vangelis and Wyman o Hecto Couto.

Las entradas están disponibles en la página web del propio festival y pueden adquirirse en función de los días y la forma de acceso al evento, el cual también habilitará una zona de camping para que los asistentes puedan alojarse en sus instalaciones durante todos los días del festival, suplemento que también puede comprarse mediante esta vía.

Escenario interior de la Cueva de Nerja. L.O.

Festival de Música Cueva de Nerja

La Cueva de Nerja se transforma en un extraordinario escenario para albergar durante algunas noches de verano al Festival Internacional de Música y Danza de la localidad. En su sesenta aniversario, esta cita musical acogerá del 29 de junio al 3 de agosto, once conciertos de los cuales, dos de ellos tendrán lugar en el interior y el resto en el exterior.

El festival dará su pistoletazo de salida el próximo 29 de junio con la actuación de Pitingo, continuará con Estrella Morente el sábado 6 de julio; Mario Biondi durante el viernes día 12, Pastora Soler el 13 de julio, God Save The Queen el viernes 19, Ana Belén durante la jornada del sábado 20 de julio; la bailaora Rocío Molina actuará el 26 y el compositor y director de orquesta José Serebrier, tiene su cita musical el 27 de julio. Aran Malikian el domingo 28, Cepeda el viernes 2 de agosto y Carlos Rivera, el sábado 3, serán los artistas encargados de cerrar el festival. Las entradas están disponibles en las taquillas tanto del Museo de Nerja como de las mismas instalaciones de la cueva, así como en su web.



Festival Terral 2019

El Festival de Verano del Teatro Cervantes vuelve a celebrar una nueva edición con una amplia oferta y estilos musicales que van desde el pop independiente a la vanguardia del fado y del folk, al jazz con matices latinos y flamencos. Del 22 de junio al 7 de agosto, tendrá lugar este festival caracterizado por su formato íntimo, cercano y cálido.

En esta ocasión, el cartel está protagonizado por artistas como la fadista Mariza, quien actuará el sábado 22 de junio; el trío poláco Kroke el miércoles 26 del mismo mes; el grupo embajador irlandés The Chieftains, reservan su cita para el jueves 27; el cantante y actor malagueño, Zenet regresará al festival el viernes 29. La siguiente jornada continuará con el artista canadiense, Rufus Waingright. El domingo 30 de junio será el turno de la diva de la canción europea, Ute Lemper; el camenurés Richard Bona's el lunes 1 de julio y Paquito D´Rivera Septet visitará la ciudad el martes 2 junio. Las últimas actuaciones se llevarán a cabo el domingo 7 de julio con Michel Camilo y Tomatito, y el miércoles 7 de agosto, con la percusión de Yamato. Las entradas pueden adquirirse en los puntos habituales del Teatro Cervantes.

El Portón del Jazz 2019

Este festival celebrado en el municipio de Alhaurín de la Torre desde la década de los 90, se ha convertido en un enclave imprescindible para los amantes del jazz. La Finca El Portón se transforma en el auditorio de este ciclo de veladas. El espacio se llena de un gran ambiente en el que no sólo son protagonistas los conciertos, sino los teloneros previos y participantes del concurso para promesas del jazz. Las actuaciones se llevarán a cabo durante varios viernes del mes de julio gracias al cartel compuesto por artistas como Chucho Valdés presentando 'Jazz Batá' el 5 de julio; el célebre 'organ trio' Larry Goldings, Peter Bernstein y Bill Stewart durante el día 12; el intérprete británico de soul de origen franco-ghanés, Myles Sanko en la jornada del 19 y la orquesta malagueña liderada por el saxofonista Ernesto Aurignac, U Circle Breakers, el 26 de julio, al que le precederá como telonero el grupo Julia Martín Quartet.

Los conciertos principales darán comienzo a las 22:30 horas. Al término de cada recital, se mantendrá abierto el servicio de bar con la actuación de DJ Alex. Las tres primeras jornadas del festival también albergarán las actuaciones de los grupos participantes en el VII Concurso Portón del Jazz, a las 21:30 horas en la plaza Maestro Jardinero Antonio Romero Hornedo. Las entradas se podrán adquirir tanto de forma presencial en la propia sede el Área de Cultura de la localidad, como a través de la web oficial del festival.