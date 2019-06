Una marbellí en 'America's Got Talent'

El viernes pasado Charlotte Summers estuvo en 'Menuda Noche' (Canal Sur) y ayer, en 'America's Got Talent', seguramente, el talent show más popular del momento, el liderado por Simon Cowell. Y al productor británico, conocido por sus opiniones duras y deslenguadas, le encantó. Tanto, que pasó de ronda. ¿Que quién es Charlotte Summers? Una marbellí de tan sólo 13 años con una voz profunda que desafía lo que pone en su DNI.

Charlotte y su hermana Renee son súper fans de 'America's Got Talent', y concretamente de Cowell. "Mi sueño es conocerte, Simon. Eres mi ídolo, literalmente. Te quiero mucho", dijo con desparpajo la marbellí antes de atacar su impresionante versión de 'I put a spell on you', de Screamin' Jay Hawkins.

"Tú sí que me has hechizado", le dijo Howie Mandel, otro de los miembros del jurado de AGT (completan el tribunal Julianne Hough, Gabrielle Union, Howie Mandel y Terry Crews), a Charlotte tras su actuación, jugando con el título de la canción que acababa de interpretar.

La marbellí podría ganar 1 millón de dólares si convence en la final del talent. No sería su primer premio, aunque, sí, claro, el más cuantioso: a sus sólo 13 años ya tiene su poder galardones en EuroKids, ha pasado por La Voz Kids, Big Talent, Fenómeno Fan, ha actuado en 'Los Miserables'...

Como han podido comprobar en los vídeos, talento y buen gusto no le faltan a esta pequeña, hija de un inglés y una española. Su participación en 'America's Got Talent' no ha sido su debut en la televisión estadounidense: ya cantó en el programa de estrellas junior 'Little Big Shots', después de que se viralizara un vídeo de una actuación de la marbellí.