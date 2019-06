El Festival Costa del Soul llega a Rincón, Estepona y Benalmádena

Rincón de la Victoria dará la bienvenida al verano con la celebración del festival Costa del Soul, un evento musical que reunirá a artistas reconocidos de este género musical, conocidos a nivel nacional e internacional, como Gibson Brothers, Marta High & The Soul Cookers, Shirley Davis & The Silverbacks, J.P. Bimeni & The Blackbelts, Javier Ojeda Soul Project, Aurora & The Betrayers, Ogun Afrobeat, The Agapornis, Juan Martín y Wasabi Cru. Este festival también se celebrará los mismos días la Plaza de la Mezquita de Benalmádena, en Arroyo de la Miel, a partir de las 20.00 horas y el paseo marítimo de Estepona, junto al monumento de la Peseta, a partir de las 21.00 horas. En definitiva, tres días, tres escenarios simultáneos, una decena de bandas internacionales y 27 conciertos. El objetivo es que el festival recorra todos los municipios de la Senda Litoral en ediciones sucesivas.