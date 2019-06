La pluralidad de Bruce Nauman, en el Museo Picasso Málaga

El Museo Picasso Málaga (MPM) acoge hasta el 1 de septiembre la muestra 'Bruce Nauman. Estancias, cuerpos, palabras', la primera gran muestra en España después de 25 años de este artista "cuyas innovadoras aportaciones" giran en torno a su forma de entender el arte más como una actividad o un proceso que como una producción de objetos.

'Bruce Nauman. Estancias, cuerpos, palabras' aúna casi un centenar de obras que dan cuenta de la pluralidad significante con la que trabaja este artista norteamericano, desde instalaciones arquitectónicas, esculturas, instalaciones, neones, vídeos, hasta dibujos y serigrafías, y fotografías, entre otros.

Así lo han explicado en rueda de prensa el viceconsejero de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía, Alejandro Romero; el presidente del Consejo Ejecutivo del Museo Picasso Málaga, Bernard Ruiz-Picasso; el comisario de la muestra, Eugene Blume, y el comisario y director artístico del Museo Picasso Málaga, José Lebrero.

Con la selección de pasillos, neones, esculturas, videos, sonidos, instalaciones arquitectónicas, performances y obra en papel, la exposición en el Museo Picasso Málaga quiere dar cuenta del pensamiento y postura ética de Bruce Nauman.

Su ironía y mordacidad están patentes en los juegos de palabras y en las relaciones que se establecen entre público, espacio y obra de arte.Además, la exposición en el MPM sale excepcionalmente del habitual espacio dedicado a las muestras temporales, distribuyendo una decena de trabajos de Bruce Nauman por otros espacios arquitectónicos de la pinacoteca.

Así, en el patio de las columnas podrá contemplarse la escultura 'Anillos de humo 2: Túneles concéntricos sesgados, no comunicantes (Smoke Rings: 2 Concentric Tunnels Skewed, Non Communicating,1980)'; en el yacimiento arqueológico la videoinstalación 'Tortura de payaso (Clown Torture, 1987)' y en el patio interior los propios visitantes podrán ser partícipes de 'Presión corporal (Body Pressure, 1974)', ya que estudiantes del Conservatorio profesional de danza Pepa Flores incentivarán la interacción con el público de lunes a sábado, desde las 12.00 hasta las 12.30 horas. Otras obras, entre las que destacan instalaciones y videos del artista, se han ubican en diversas zonas de paso del museo.

Bruce Nauman (Fort Wayne, Indiana, 1941) ha pasado más de cincuenta años inventando formas para transmitir tanto los riesgos morales como la emoción de estar vivo. Así, utilizando una gran variedad de materiales y métodos de trabajo, el artista "revela cómo las experiencias mutables del tiempo, el espacio, el movimiento y el lenguaje suponen una base inestable para comprender nuestro lugar en el mundo".

Por ello, su trabajo obliga al espectador a renunciar a la seguridad de lo familiar, manteniéndole alerta, siempre vigilante y recelando ante la posibilidad de ser seducido por respuestas fáciles. También la investigación es fundamental para Bruce Nauman y está presente como parte del proceso creativo. En su trabajo se advierten influencias de la música contemporánea, la danza moderna y la literatura nueva.

Los diversos elementos que componen el trabajo de Nauman, procedentes de espacios en apariencia tan dispares y herméticos como la filosofía, la prestidigitación o la coreografía, implican la adquisición o tentativa del control de la experiencia del espectador ante un evento, acción o situación.

Asimismo, Bruce Nauman rechaza la práctica fotográfica entendida como narración de imágenes a favor del registro documental como en las obras presentes en la muestra, fechadas entre 1966-1967/1970. Además, aunque inicialmente filma películas, el vídeo pronto se convierte en uno de los medios fundamentales en toda su producción.

Por otro lado, han precisado que el Museo Picasso Málaga, la editorial universitaria norteamericana MIT Press y la Editorial Antonio Machado han acordado la traducción integra al español de la legendaria publicación de referencia 'Please Pay Attention Please: Bruce Nauman's Words. Writings and Interviews de Janet Kraynak', una recopilación de entrevistas y escritos de Bruce Nauman editada por MIT Press en el año 2005. La edición en español de 'Por favor, preste atención, por favor: palabras de Bruce Nauman. Escritos y entrevistas', viene pues a cubrir el vacío existente en libros publicados en español sobre este artista.

De igual modo, el Museo Picasso Málaga publica el catálogo de la exposición, como siempre ilustrado, con textos de los comisarios Eugen Blume y José Lebrero, y textos de referencia para entender la obra del artista, de Theodore Roosevelt, Gaston Bachelard, Elias Canetti, Hannah Arendt, Michel Foucault y Samuel Beckett; así como textos historiográficos de Marcia Tucker, Kathryn Chiong y Rosalind Krauss.