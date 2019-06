'Malaka', el thriller policíaco que rompe el estereotipo de la ciudad de Málaga

RTVE y la productora, Globomedia ultiman en Málaga el rodaje de 'Malaka', un nuevo thriller policíaco en el que Maggie Civantos, Salva Reina y Vicente Romero encabezan el reparto de esta producción, acompañados por actores como Laura Baena, Cuca Escribano, Susana Córdoba, Manuel Morón y Antonio Gil, entre otros.

'Malaka' cuyo rodaje se prolongará hasta el mes de julio, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga para recorrer la ciudad desde el pasado mes de abril, permitiéndose rodar sus escenas exteriores e interiores naturales como la zona del Paseo de los Curas, la Alameda Principal y la Avenida de Cervantes, así como el Puerto del Condado, el Cerrado de Calderón o los Baños del Carmen. El puente del Perchel sobre el río Guadalmedina, la antigua Prisión Provincial o las inmediaciones del cine Albeniz, son otras de las localizaciones de la serie.

Este espacio convertido en cinematográfico durante algunos meses ha ayudado a reflejar la idea que Daniel Corpas y Samuel Pinazo, los malagueños creadores del guión de esta producción, tenían en mente. "Málaga es mucho más que un espacio de comedia costumbrista que es lo primero que a muchos se le viene a la cabeza cuanto piensan en la ciudad. Por ello, nos decantamos por una serie policíaca. Muchos nos preguntaban, ¿una serie policíaca en Málaga? Y, ¿Por qué no? Empezamos a tantear un poquito con conocidos policías de forma informal y efectivamente, como suponíamos, pasan muchas más cosas de las que uno se entera, los barrios, la ciudad en sí tiene mucho que contar", explica Corpas quien este jueves junto a su compañero Samuel Pinazo, esperando a comenzar la grabación de una de las escenas que se desarrollan en los Baños del Carmen, han atendido a los medios presentes.

Trabajando bajo la eclosión de lo que ocurre en Málaga alejado de los tópicos, la producción le ha permitido hacer ver que "todas las ciudades tienen un submundo criminal que apenas nos enteramos, incluido esta. Y en ella, hay una serie de policías que no dejan de ser personas que luchan todos los días contra el crimen y la tentación de cruzar la línea entre el bien y el mal", destaca su productor.



Esencia malagueña

El título del thriller ha sido escogido a conciencia. Un nombre por el que se conocía a la ciudad de Málaga en su periodo fenicio y con el que sus guionistas pretenden "remitir a algo más profundo de la ciudad, no sólo la capital del espeto y Antonio Banderas, sino la otra parte del iceberg que no se tiende a ver como por ejemplo, es el barrio de La Palmilla y que es tan icónico como cualquier otro aspecto y que nunca se había fotografiado antes en ficción".

Para Pinzado fue el contacto de todas caras existentes lo que les llamó la atención. "Somos malagueños, llevamos mucho tiempo fuera y nos impresionó la evolución tan grande que ha experimentado este lugar, pero escarbando un poco más dimos cuenta que había otra faceta que seguía bellamente anclada en el pasado con una identidad y alegría soberbia que se burla del triste, del que se toma la vida demasiado en serio". Los contrastes de la ciudad les hizo desarrollar los diferentes papeles que componen esta producción, unos personales que "luchan por adaptarse a un entorno al que no logran habituarse, creando en ellos mucha inquietud espiritual y social. En gran medida, lo que contamos con 'Malaka' es esa lucha por adaptarse a lo que no logran comprender, pagando en ocasiones, un precio demasiado alto", adelanta Pinazo.

La conexión del guión con la capital de la Costa del Sol ha hecho que en palabras de Corpas "se convierta en un personaje más de la serie. Se trata de un policíaco muy clásico donde sus elementos distintivos proceden por ejemplo, de la misma ciudad donde se desarrolla con toda la peculiaridad que conlleva".

Al nombre de la serie le acompañan actores malagueños como los protagonistas Salva Reina y Maggie Civantos, así como Laura Escobar quienes han sabido conservar la esencia de sus orígenes, manteniendo en todo momento el acento característico de la ciudad, respecto a lo que los creadores tienen "cierto miedo" en cuanto a su gran presencia, algo que para Salvar Reina, es "una seña más de lo realista y cruda que es la serie. Te acerca a la realidad y si no se refleja algo tan característico como es el acento, no es lo mismo. Hay que preocuparse más por que sea real o no, es parte esencial de lo que se cuenta".

A ello se le suma un amplio reparto mayoritariamente malagueño completado por Alejandro Casaseca, Víctor Castilla, Emilio Prados, Ignacio Mateos, Héctor Medina, Pilar Gómez, Helena Kaittani o Noemí Ruiz.



Una desaparición y un pasado por olvidar

La desaparición de la hija de un importante empresario de Málaga es el detonante de este thriller policíaco. Dos policías perseguidos por su pasado e interpretado por los actores malagueños Salva Reina y Maggie Civantos, son los encargados de la investigación: Darío, un policía corrupto que conoce la calle a fondo; y Blanca, una agende de élite que vuelve a su ciudad después de pasar unos años en Madrid. Ambos se ven obligados a trabajar junto cuando desaparece la joven Noelia.

En la investigación también se implica Quino, un detective privado, ex policía al que da vida el actor sevillano Vicente Romero. Los tres intentarán resolver un caso que acaba mezclado con sus conflictos familiares y personales. Todo ello se complicará con la aparición de una nueva droga que desata la guerra entre las bandas traficantes que manejan el negocio. Entre los jefes, sobresale 'La Tota', interpretada por la también malagueña Laura Baena, quien dirige con mano de hierro el clan de Los Cucos.