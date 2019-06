Los motivos del paro

Hoy y mañana, no habrá música desde los atriles de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Los últimos recitales de la temporada de abono del conjunto constarán exclusivamente del silencio. Los músicos se han declarado en huelga para hacer hincapié en "la falta de presupuesto por parte de la Junta y de las irregularidades en el concurso para elegir al director". Y no descartan más movilizaciones aparte de este adagio y fuga.

Éstos son los motivos de la huelga:

- Aumento del presupuesto:

Fuentes sindicales y del conjunto musicales argumentan que el paro tiene como propósito "exigir que las instituciones que gestionan el consorcio se comprometan en sus presupuestos a aportar las cantidades necesarias para que se pueda afrontar la actividad artística con su plantilla al completo y sentar las bases para que el proyecto siga creciendo hasta los niveles de su creación, permitiendo así recuperar también las plazas amortizadas". El presupuesto de la OFM es de casi 2.500.000 euros. La Junta lo ha congelado este año, mientras ha aumentado el de la Orquesta de Granada y el de la de Sevilla, para salvar sus complicadísimas situaciones.

- Participación en el concurso del nuevo director artístico:

Manuel Hernández-Silva abandonará el podio de la Orquesta Filarmónica de Málaga en junio del 2020, cuando termine la próxima temporada. La orquesta ya ha convocado el concurso para elegir a su sucesor, pero los músicos no están conformes con el proceso "al no tener en cuenta" su opinión, "así como por no respetar el convenio colectivo en su artículo 55, y por la falta de transparencia para conocer a las candidaturas presentadas".

- El caso de Marina Peláez Romero:

Los músicos de la OFM han exigido que la entidad "rectifique" el procedimiento de contratación tras la adjudicación de una plaza para solista de violines primeros de la malagueña Marina Peláez Romero (contratada por un año después obligada a concursar de nuevo ya que no se había realizado la oferta de empleo público; la orquesta exige la conversión de su contrato en indefinido fijo, también el del resto del personal) y la conversión de su contrato en indefinido fijo, como el del resto personal de la orquesta.

- Mayor peso en el organigrama de la orquesta:

Los profesores aseguran que "es necesario que se invite de manera permanente al presidente del comité de empresa a las deliberaciones del Consejo de Administración". En este sentido, exigen una mayor vigilancia para evitar "los reiterados incumplimientos" del convenio colectivo. En este sentido, han explicado que la comisión de seguimiento del convenio colectivo "no cumple con su periodicidad".