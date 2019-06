Entrevista a José Carlos Casado: "Me gusta más exponer en parques que en museos y galerías"

Residente en la Gran Manzana desde hace 20 años, este malagueño tiene en estos momentos dos instalaciones en populares parques de Harlem y Queens. Son obras basadas en el poder de la tecnología y la realidad aumentada para ofrecer mensajes pertinentes sobre nuestra humanidad y vida en comunidad. Charlamos con el creador sobre ello y su vida en la capital cultural del mundo.

No le conozco ni nunca he hablado con usted, pero me da la sensación de que el arte es para usted un medio, una herramienta para conseguir algo más allá de lo creativo, algo que tiene que ver con los seres humanos, la sociedad. ¿Es así?

Sinceramente, los artistas en general somos seres egoístas, que hacemos arte porque no nos queda mas remedio. Es como tener tu propio sicoanalista interior, es una conversación constante con uno mismo. Dicho esto, mas allá de la satisfacción personal de crear, si el arte no se comparte, si ese diálogo con uno mismo no llega a otros, pierde gran parte de su función. A mí especialmente me gusta exponer en lugares mas públicos que los museos y las galerías, sitios donde los visitantes suelen ser siempre los mismos. No hay nada mas interesante que ver la reacción de alguien que nunca ha visto arte ante una escultura en un parque, sobre todo si es un parque por el que pasa a diario y jamás antes hubo arte expuesto, mejor todavía si esta escultura esta realizada con medios no tradicionales.

La tecnología o el arte, ¿cuál tiene un mayor poder transformador de la realidad?

Ambas igual de poderosas, pero yo diría que el arte por ahora, de una forma mas trascendental y humana, y la tecnología de una forma mas peligrosa. Hemos llegado a un punto en que gracias a los avances tecnológicos ya no sabemos qué es real y qué es falso. Mi trabajo precisamente pretende investigar esa línea cada día mas borrosa que separa la realidad de lo ficticio.

La tecnología es fundamental en su trabajo. En una de sus instalaciones en un parque de Nueva York de Harlem la realidad aumentada es fundamental para potenciar la relación entre la obra y el espectador. ¿Qué potencialidades tiene este herramienta?

En 2013 creé un reloj para Swatch con realidad aumentada, y que yo sepa, fue pionero en usar esta tecnología en un artículo comercial. En mi trabajo siempre están involucradas las nuevas tecnologías, aunque aparentemente no se vea de una forma evidente en la obra, lo cual es intencionado. Empecé a trabajar con realidad aumentada hace mas de diez años, cuando casi nadie sabía qué era y antes de que el popular juego de Pokemón llevase esta tecnología al gran público. Por un tiempo dejé de usarla, porque mi experiencia me decía que el público estaba mas interesado en lo quimérico de la tecnología mas que en el significado conceptual de la obra. Pero recientemente, por necesidad, he vuelto a usarla. En el parque de Harlem [en la obra I don't know why the caged birds sings... Ah me], mi intención era que el público pudiese abrir la jaula que encierra la escultura, pero por razones lógicas de seguridad, no pude, así que usé esta tecnología para abrirla, y a su vez crear un laberinto donde a través de tu teléfono, puedes meterte en una jaula y experimentar esa sensación, o andar entre una y otra.

Vamos a hablar de las dos instalaciones en parques neoyorquinos que tiene ahora mismo abiertas...

Las esculturas están patrocinadas por NYC Parks, la institución gubernamental en Nueva York que cuida de los parques de la ciudad e implementa un programa cultural con la función de involucrar mas a los ciudadanos. Ambas esculturas públicas están instaladas en parques, en los vecindarios de Harlem y en Queens, donde desgraciadamente no se invierte tanto en cultura como en otros parques situados en zonas mas afluentes. Aparte de embellecer los jardines donde están instaladas, la intención principal es crear un diálogo con la comunidad. Para mí, es especialmente interesante el poder llegar a los niños, ya que son los que lejos de comportamientos sociales aprendidos, reaccionan de una manera natural y auténtica, gustándoles o no lo que ven, y ofreciendo una clara opinión al respecto. Además, si éste programa de arte público no existiese, muchos de estos niños no tendrían ningún acceso al arte.

Hace referencia al poema Sympathy, del poeta afroamericano Paul Laurence Dunbar, que inspiró a la escritora y poeta Maya Angelou a titular su autobiografía debut de 1969, el clásico estadounidense I Know Why the Caged Bird Sings. El título de la escultura es un reconocimiento honesto por mi parte de que no conozco la experiencia de las mujeres afroamericanas, pero como inmigrante, gay y reciente padre de una niña, encontré una conexión personal con su libro.

Y luego está, en Queens, Community: 'You never know your own language until you study another'.

Representa carteles tradicionales de protesta hechos para manifestaciones públicas. Donde los signos de protesta normalmente reflejan la opinión de alguien sobre un asunto, mis esculturas son retratos abstractos de personas voluntarias de la comunidad; usando una foto de la palma de sus manos, el color de su piel, y sus opiniones a un cuestionario. Estas pancartas nos piden que miremos a cada individuo, incluido el yo, como parte de la comunidad donde vivimos. Esta pieza representa la diversidad de personas que viven en Queens; todas las edades, razas, géneros y orientaciones sexuales; unificándolos por la forma distintiva de representarlos, pero conservando su singularidad. especialmente desde que nació mi hija Petra, porque es importante que pase tiempo con su familia, y que practique el español. Hace tiempo que no expongo en Málaga, y me encantaría por ejemplo hacerlo en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, que espero algún día pronto apueste por mi trabajo en el extranjero. Ahora mismo estoy trabajando en una escultura permanente para la ciudad de Nueva York; me haría feliz algún día hacer una en Málaga.

Vine en el año 1998 con una beca de la Caixa a estudiar un Master en Arte por Ordenador en la School of Visual Arts. El tiempo pasa muy rápido en esta ciudad, ahora estoy casado con un americano y con mi propia familia, y a pesar de que siento que llegué hace dos días, en verdad he vivido en Nueva York mas que en ningún otro sitio, y me siento un newyorker, con acento español eso sí. Lo mas complicado para mi fue conseguir la Green Card [tarjeta de residencia permanente], que al final logré por méritos propios, patrocinándome a mí mismo como artista. Mis carpetas con la solicitud, sin exagerar, llegaban del suelo a la mesa... ¡Mas de un metro de altura! Nueva York no es una ciudad para todo el mundo, la amas o la odias. Yo soy de los enamorados y aunque no es una ciudad fácil, una vez que te acostumbras, es difícil dejarla.

¿La vida es allí tan ajetreada como parece desde aquí?

Sí, es ajetreada. Es una ciudad cara, no es fácil vivir solo del arte, yo compagino mi carrera siendo modelo de lo que llaman 'lifestyle', así que por la mañana puedo estar rodando un anuncio para Apple, por la tarde en el estudio trabajando en una escultura, entremedio recogiendo a Petra del colegio, y por la noche yendo a la inauguración de algún amigo; así que las horas se me pasan rápido.

¿Se ve todo lo de más muy pequeño desde la capital del mundo?

Sí, desde aquí todo parece mas pequeño, pero tampoco es como la mayoría de la gente se imagina, que vivimos en una película permanente. La vida aquí es muy real, a pesar de la falsedad del gobierno que actualmente dirige EEUU, pero Nueva York es una burbuja separada del resto del país.