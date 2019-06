La plantilla de la OFM seguirá con movilizaciones en los próximos días

CCOO informó ayer de que la plantilla de la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) no ha podido ejercer su derecho a la huelga tras suspender el pasado jueves a las 13:00 horas el Consorcio, el concierto de temporada previsto para la noche. Aún así, la organización sindical valora el esfuerzo realizado por las personas que trabajan en esta orquesta y anuncia nuevas actuaciones para los próximos días, con concentraciones musicales, paros y una campaña de movilizaciones en las redes sociales con los hashtag #QueNoPareLaMúsica y #TambiénSoyOFM

La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Málaga, Carolina Ortiz, criticó ayer que el Consorcio de la OFM suspendiera el jueves al mediodía el concierto previsto de la noche. Un hecho que confirma que «no estaban dispuestos a llegar a ningún tipo de acuerdo, ya que tenían hasta las 20:00 horas de ayer para haber concretado algo, sin embargo, no lo hicieron».

Como consecuencia de esta cancelación, la líder sindical informó que ello le ha impedido a la plantilla de esta orquesta ejercer tanto su derecho a la huelga como al trabajo, motivo por el que no puede ofrecer datos del seguimiento, ya que no se pudo llegar a ejecutar. Ortiz aseguró que la movilización estaba apoyada por cerca del 70% de la plantilla y la gran mayoría estuvieron presentes ayer en la atención de los medios de comunicación para informar sobre este conflicto.

El motivo de la huelga, convocada para los días 20 y 21 de junio, era la contratación de los 13 puestos vacantes y por a apuesta por un proyecto cultural musical para toda la ciudadanía malagueña. En este sentido, Ortiz manifestó que «sin músicos no hay orquesta, sin orquesta no hay conciertos, sin conciertos no suena la música, y sin música muere la cultura. Málaga necesita esta OFM».

Durante los próximos días, esta organización sindical y la plantilla de la OFM informarán sobre las nuevas actuaciones que van a realizar para conseguir sus reivindicaciones. Entre ellas, han informado que no descartan hacer nuevos paros, así como concentraciones musicales y otro tipo de movilizaciones. En las redes sociales ya han iniciado una campaña con los hashtag #QueNoPareLaMúsica y #TambiénSoyOFM, e hicieron un llamamiento a la ciudadanía de Málaga para que apoye estas movilizaciones.

El Consorcio de la OFM informó el pasado jueves de que finalmente no sería posible la realización del recital de canto y piano debido a la convocatoria de huelga por parte de los músicos de la Orquesta. Por ello, a través de un comunicado pidió disculpas e informó de las condiciones para la devolución de las entradas.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, lamentó que el concierto de temporada se vea afectado por la huelga. Además, tras destacar la buena gestión «sólida y positiva» llevada a cabo en el Consorcio de la OFM, recordó que el Ayuntamiento, en términos de negociación, «ha estado en la línea de buscar el acuerdo, claramente».

No obstante, añadió que «no estamos aislados del conjunto, ya que forma parte de una red de orquestas andaluzas, que aunque cada una tiene su autonomía tiene condicionantes de que la parte autonómica es común», aclarando que «corresponderá a la Autonomía decir la ultima palabra si los acuerdos son o no posibles en todas las encuestas».

«Es una pena no concretar el sí a lo que se ha negociado, pero el temor a crear problemas en el ámbito autonómico nos impide desde el ámbito municipal apoyar a que el gerente formalice esta cuestión», dijo, añadiendo que «sería una cierta deslealtad al ámbito autonómico en esa materia», insistiendo en la colaboración que hay en esta materia. De la Torre también señaló que la diferencia entre la orquesta de Málaga y las otras es que «no hemos tenido una plantilla exagerada».