El Teatro Cervantes se vuelca con Latinoamérica y la danza

Ana Belén, Pablo Milanés, Sole Giménez o Raimundo Amador, que comparecen en el nuevo ciclo S1ngulares, y el Ballet Nacional de España, el Malandain Ballet Biarritz, el Víctor Ullate Ballet o Kor'sia, algunas de las propuestas del rebautizado ciclo Danza Málaga, son algunos de los nombres propios de la temporada 2019-2020 del Teatro Cervantes y el Teatro Echegaray.



Música

S1ngulares acercará a Málaga a artistas de ambos lados del Atlántico con carreras aquilatadas y en formato intimista. El cantante y compositor argentino Coti abre el ciclo el 19 de septiembre con 'Cercanías y confidencias II', segunda parte de un acústico y en solitario en que repasa los temas que ha escrito para sí y para otros a lo largo de su amplia carrera.

Seguirá Revólver, que importó el formato 'unplugged' en España con su 'Básico', que ahora celebra su cuarta entrada. La cita, el 20 de septiembre. Al día siguiente, Sole Giménez, o sea, la voz de Presuntos Implicados, que lleva ya un buen puñado de años en solitario apostando por los boleros, el jazz y otras músicas; su nueva aventura se titula 'Mujeres de música', y es un homenaje a las féminas que la precedieron en esto de cantar.

La guitarra y la voz de Raimundo Amador tomarán el testigo el día 25. El fundador de Pata Negra viene con su hijo Raimundo Amador Jr. para presentar el festivo disco '60 aniversario. Directo a casa'. Ana Belén le seguirá el sábado 28 de septiembre con 'Vida', una colección de composiciones de optimismo desbordante compuesta por Rozalén, Dani Martín, Jorge Drexler, Víctor Manuel, Noa o Pablo Milanés.

Precisamente, el cantautor cubano, un asiduo visitante del Cervantes, cerrará el 5 de octubre S1ngulares con una parada de su gira de grandes éxitos 'Esencia'.

En el apartado musical, también figuran las citas con el Dúo Dinámico (15 de septiembre), Roko y La Insostenible con Recordando a Xavier Cugat (3 de octubre), el guitarrista, armonicista y cantante John Mayall, el padre putativo del blues británico de los 60 (9 de octubre), la voz de Diana Navarro (8 de diciembre) y Javier Ojeda con Danza Invisible en su concierto de fin de década 'El vaivén de las olas' (día 15).



Danza

La programación de danza del Teatro Cervantes ha experimentado un crecimiento más que notable en los últimos años, tanto cuantitativo como cualitativo, con el Ciclo de Danza de octubre como piedra angular. Aprovechando este impulso, el Ciclo de Danza se transforma en este 2019 en DZM (Danza Málaga), una muestra más extensa en el tiempo, con un componente internacional más acentuado y con una clara vocación de apertura a la vanguardia.

Esta primera edición de DZM comenzará el 14 de noviembre con el estreno de 'Inductive', del coreógrafo y bailarín malagueño David Segura, y proseguirá con la presencia del colectivo italiano Kor'sia ('The lamb', el 16), el experimento de la compañía del suizo Gilles Jobin en una pieza para 5 espectadores por pase que combina realidad virtual inmersiva y danza ('VR_I', 16 y 17), los coreanos Jeon Misook Dance Company ('Bow', 17 ), el Víctor Ullate Ballet con su repaso a su prolífica y selecta trayectoria ('30 años de danza', día 19), la doble visita de la compañía de Fernando Hurtado ('Alguien vendrá a buscarnos' el día 20 y 'El paraíso de los necios' el 21) la vertiente experimental de Osa+Mujika ('Suddenly III', 22 de noviembre).

DZM continuará los días 22 y 23 de noviembre con una propuesta concebida durante la etapa del Ballet Nacional de España que dirige Antonio Najarro, una 'Electra' ambientada en la España rural del siglo XX y coreografiada por Antonio Ruz. Su segunda función coincidirá con el estreno en el Echegaray de 'El arte de envejecer', de una realidad malagueña, Ana Rando (día 23), a la que seguirá el infantil Gaia, de Entremans.(24), y la esperada visita de la alabada 'Carmen.maquia' de Titoyaya Dansa (24 en el Cervantes), que precederá a otro de los puntos fuertes de Danza Málaga, el Malandain Ballet Biarritz, que pondrá en escena el 26 'Marie-Antoinette', un encargo de la Ópera Real de Versalles de inspiración neoclásica. El clasicismo proseguirá con el 'Romeo y Julieta' del Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko (27) y 'La bella durmiente' del Ballet Clásico de San Petersburgo de Andrey Batalov (11 de diciembre), entre los que se escenificará un Blancanieves para niños desde 4 años (1 de diciembre).

DZM concluirá con un estreno de una bailaora de la tierra, La Lupi, que enseñará su 'Lenguaje oculto' el 14 de diciembre, y se redondeará con una rama didáctica que incluye las clases magistrales de Antonio Ruz (Ballet Nacional de España), Giuseppe Chiavaro (Malandain Ballet Biarritz) y Cesc Gelabert (Cía. Gelabert & Azzopardi) en el Conservatorio Superior de Danza.

La programación dedicada a la danza del cuatrimestre se completa con una de las sensaciones del baile flamenco, Eduardo Guerrero (4 de octubre con Guerrero) y una segunda visita del Ballet Clásico de San Petersburgo de Andrey Batalov en plena Navidad con El 'lago de los cisnes' (26 de diciembre).



Teatro

La programación teatral del comienzo de la Temporada 2019-20 incluirá las tres primeras producciones de la cuarta temporada de Factoría Echegaray, que serán dadas a conocer próximamente, y varias obras de la cartelera nacional. 'Todas las noches de un día', con Carmelo Gómez y Ana Torrent interpretando el texto de Alberto Conejero, será la primer pieza en verse en el Teatro Cervantes (6 de octubre; repesca de la función postergada hace meses por enfermedad de Torrent), que también recibirá la gira de 'Copenhague', una adaptación de Tolcachir del texto de Michael Frayn que protagonizan Emilio Gutiérrez Caba, Carlos Hipólito y Malena Gutiérrez (12 y 13 de octubre), una docena de 'HIT'S de Tricicle (18 y 19 de octubre) y 'La loca, loca historia de Ben-Hur', una adaptación en clave de comedia del clásico cinematográfico de William Wyler (30 de noviembre y 1 de diciembre).



El Ciclo de Teatro Infantil, que patrocina Unicaja Banco, combinará en sus 16 títulos grandes montajes en el Teatro Cervantes ('YOLO, You only live once', 'Las 4 estaciones€ ya no son lo que eran', 'Peneque y el fantasma del Cervantes' y 'Rock Cirk') y obras de todos los géneros y para todas las edades en el Teatro Echegaray, con la habitual residencia navideña de Pata Teatro con 'Frankenstein, no soy un monstruo', la magia del Jajejijojú y otras muchas citas con payasos, títeres y bailarines, la mayoría de las cuales vienen con premios FETEN bajo el brazo.