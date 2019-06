"Podríamos ir al Congreso a dar lecciones sobre cómo pactar"

P ¿Cómo está funcionando este Mismo sitio, distinto lugar?

R Es un disco complicado que nos provocó mucha incertidumbre tanto cuando lo estábamos haciendo como cuando ya estaba terminado [contesta la entrevista el guitarrista y compositor Juanma Latorre]. Porque era un álbum que no respondía probablemente a las expectativas de un álbum de consolidación comercial de una banda. Si no que más bien respondía a una necesidad interna de regeneración, a un impulso artístico y personal y no tanto a unas necesidades de las circunstancias o del mercado exterior. Lo hicimos de una manera completamente libre de todo este tipo de cuestiones, de modas y consideraciones como de dónde nos van a llamar o dejar de llamar. El punto es que relata una historia de transformación que quien más quien menos ha vivido. Y empatiza con ella. Habla de, cuando la identidad que tú mismo y tu entorno te ha dado, la ves como un traje que no te queda bien o te aprieta. Y tienes que cambiar de traje y diseñarte uno nuevo. Habla de todo el miedo que tienes y la tensión que se produce cuando te tienes que buscar una nueva identidad y no para ser alguien diferente sino para ser tú mismo.

P Y las buscan ahondando sobre todo en sus orígenes.

R La clave es separar qué hay de esencial en lo que haces en tu día a día, en lo que trabajas, en cómo eres, y qué hay de accesorio, o de impuesto por las circunstancias o por la imagen que tú tienes de ti mismo. Entonces suele ser una vuelta al origen que se hace por la carretera del cambio y la revolución total. Es decir, si lo cambiamos todo, si lo ponemos todo patas abajo, ¿qué es lo que sigue permaneciendo boca arriba?

P El título ya lo dice: Mismo sitio, distinto lugar. Están más arriba que nunca.

R El álbum se ha recibido fenomenal. Está siendo un éxito arrollador e inesperado. No esperábamos esto, sobre todo en España. Pensábamos que de alguna manera habíamos alcanzado techo y que tendríamos que centrarnos en territorio internacional. Pensábamos que en España iba a ser muy difícil: un grupo como nosotros, que no se casa comercialmente con nadie, que no hace publicidad, que no tiene unas individualidades deslumbrantes, que al final es lo que hoy se lleva en el mundo de las redes sociales, sino al revés, una banda que hace bandera del trabajo colectivo. Para nuestra sorpresa, hemos duplicado la cantidad de gente que venía a vernos en España. No podemos estar más contentos con el disco.

P ¿Esa necesidad de repensarse proviene de su éxito?

R La necesidad de nuestra renovación no venía de habernos ido bien, sino por el tiempo que llevábamos juntos: 20 años. Esto pasa con las parejas también. De ahí la empatía que ha despertado este disco. Cuando llevas tanto tiempo, has de poner un poco de picante y hacer las cosas de otra manera para mantener la llama vida. Nosotros, con nuestro matrimonio a seis, nos tocaba hacer esto.

P ¿Asusta tanto éxito?

R A mí no me asusta mucho, pero no porque sea yo muy guay o muy valiente, sino por los compañeros que tengo y por la manera en que nosotros actuamos y hacemos música. Nos tomamos muy en serio la música, somos profesionales, es nuestro trabajo. Pero en realidad no haríamos música en circunstancias que no fueran éstas. Si yo no pudiera hacer música con total libertad y con mis amigos usando los criterios artísticos como principal y casi única guía, seguiría siendo periodista, que era a lo que me dedicaba antes de la música. Mantener siempre la ilusión por lo que hacemos es un norte que no hemos perdido en ningún momento. Y eso es una tabla de salvación para cualquier vaivén que te venga al tener mucho éxito.

P ¿Cómo se ven en el futuro: como Dylan haciendo la enésima versión de sus temas?

R No lo creo. Nosotros somos seis y tenemos que negociarlo todo. Vamos a ir al Congreso a dar lecciones sobre cómo llegar a acuerdos y pactar. Por eso los pasos que damos son lentos, pero es verdad que esta situación no da mucha firmeza y convicción. Tenemos nuestro ego muy domesticado y le decimos que se acuerde de lo bien que va cuando estamos todos juntos.