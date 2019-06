"En la historia ha quedado una imagen demasiado caricaturizada de Jesús Gil"

Imágenes de archivo poco vistas y testimonios de familiares de Gil arrojan luz sobre un hombre, pero también sobre un tiempo y un país - Conseguir la colaboración de la familia fue "sorprendentemente fácil", apunta Bach, para quien la historia de Gil habla también mucho de nuestro presente

Cuando Jesús Gil llegó a la alcaldía de Marbella, en 1991, Enric Bach tenía 12 años. «Entonces, tenía la imagen de un personaje vinculado al deporte pero siendo un preadolescente había muchas cosas que no entendía», asegura el hoy periodista y realizador de documentales. Años después, en 2015, la fascinación seguía. Cuando conoció al periodista y productor de no ficción británico afincado en España Justin Webster le expuso su idea: hablar de un hombre ya fallecido cuya historia tiene mucho que ver con el mundo en el que estamos viviendo ahora. Y, ahora, en 2019, Bach se prepara para el estreno de El pionero, una serie documental producida para HBO Europa sobre una de las figuras más controvertidas de nuestra historia reciente y que tiene un objetivo concreto: tridimensionalizar a un hombre demasiado reducido a su propio meme.

«Lo que me interesaba precisamente era no ser esclavo de la imagen típica de Gil. Ha quedado una imagen muy caricaturizada de él, muy resumida en la imagen del jacuzzi, la del puñetazo al gerente del Compostela... Quería ir más allá, huir de las anécdotas y contar su historia», explica el autor, que tiene claro que «hay muchas cosas que la gente espera que estén en El pionero pero que no encontrará». A cambio, dice, ofrece imágenes poco vistas que «permitirán descubrir a un Gil y Gil no muy conocido» y, muy especialmente, los testimonios esclarecedores de familiares y allegados.

Aseguran sus responsables que la miniserie, que se estrenará el próximo 7 de julio, está realizada «desde una óptica contemporánea»: «Hemos contado la historia de Jesús Gil desde hoy porque también habla mucho del presente». Y es que el presidente del Atlético de Madrid, empresario urbanístico, celebridad mediática y singular entrepreneur anticipó mucho de lo que hoy vivimos. De ahí el título de la serie: «Es un título que admite muchas lecturas, todas, creo, válidas. Gil, en cierto modo, fue pionero en muchas cosas: en ciertos desarrollos urbanísticos, en la transformación de los clubes de fútbol en sociedades anónimas, en la apertura de caminos nuevos para lo que ahora llamos la nueva política...», argumenta Enric Bach.

Ha sido un trabajo muy intenso, de años, de documentación, búsqueda de testimonios y de interiorización de un personaje tan alambicado y singular como Jesús Gil y Gil. En un proceso como éste, tan arduo y largo, se puede caer en una versión del síndrome de Estocolmo, en la exculpación... «A mí me gusta tratar de entender lo que puede mover a las personas a tomar ciertas decisiones. Intento no hacerme definiciones simples de los personajes. Después de todos estos años con este proyecto, sí que he entendido más a Jesús Gil en su complejidad. Puedo haber entendido las razones por las que tomó determinadas decisiones en su vida aunque supusieran traspasar muchos límites».

En ello juegan un papel fundamental los familiares del exalcalde de Marbella, que hablan directamente y sin tapujos a la cámara de Bach: «Sorprendentemente no fue difícil convencerles. Siempre fuimos de cara con ellos. Empezamos conociendo a Jesús Gil Marín, el hijo mayor, le explicamos que queríamos contar la historia de su padre, que nos lo íbamos a tomar en serio, que no queríamos hacer lo que se había hecho muchas veces en televisiones y periódicos. Y nos abrió las puertas». A partir de ahí, «tejieron una relación de confianza» con los Gil que ha resultado en unos testimonios que le aportan «un valor especial» a El pionero. Por cierto, ¿han visto la serie? «Sí, hay cosas que les han gustado más y cosas que menos. Es normal, porque obviamente hay episodios en la vida de su padre que les traen mejores recuerdos que otros. Pero la relación con ellos sigue siendo buena».

Cualquier retrato de un personaje histórico termina siendo un fresco de la sociedad y del tiempo en que vivió. De ahí que El pionero suponga también una panorámica de una España que nos puede sonar lejana pero que, según su realizador, no lo es tanto: «España no ha cambiado en muchas cosas». ¿O sea que podría surgir un nuevo Jesús Gil y Gil en la España del 2019? «Claro que sí. En esta época de descrédito de la política, no me parecería nada raro que surgiera en España alguien como Gil, tan maverick, como dicen los americanos, que va tan de por libre, que viene del mundo de la empresa y con gran capacidad comunicativa. En otros países ha ocurrido ahora mismo».