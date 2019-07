Juanes: «La cultura no está en las agendas de los gobiernos, siempre se deja atrás»

Juan Esteban Aristizábal Vásquez, más conocido por su nombre artístico Juanes, inicia su gira europea con parada en Marbella, en el Festival Starlite, donde actuará el 6 de julio. El músico y guitarrista colombiano (Carolina del Príncipe, Colombia, 1972) ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera, entre ellos, 26 premios Grammy y Grammy Latinos. Ha sido elegido Persona del Año 2019 por la Academia Latina de la Grabación por el talento demostrado en su arte creativo, sus esfuerzos humanitarios sin precedentes, el apoyo a artistas emergentes y sus contribuciones filantrópicas al mundo. Con su música pop-rock y sus letras románticas (y a veces más oscuras) ha llegado a los corazones de millones de personas.

- Comienza gira europea en España, ¿qué relación tiene con el público español?

- Estoy muy ilusionado de volver allí. Y la verdad es que tengo un cariño muy grande por España, me ha ido muy bien allí y la gente se porta demasiado bien conmigo, el público es increíble, muy bonito, más en verano que es un época muy chévere. España fue siempre muy especial para mí porque me ayudó a entrar al resto de Europa.

- Ha sido elegido Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación. ¿Cómo se viven este tipo de homenajes a estas alturas de su carrera?

- Me siento muy agradecido porque es un reconocimiento muy importante y es un inmenso honor para mí. Miro hacia atrás y no lo puedo creer. Vine a los Estados Unidos por primera vez en 1996 y jamás había pensado poder llegar hasta donde he llegado.

- Continúa sumando Grammys, ¿siguen haciendo ilusión?

- Con los años he aprendido que el premio más importante de todos es el premio del público, cuando te acepta y te da la oportunidad de seguir aquí, ese es el que más vale. Pero, definitivamente, si vamos al principio de mi carrera, los Grammy me dieron una oportunidad para que me proyectara internacionalmente y me abrió una puerta. Pero si logras muchos premios y no tienes el cariño de la gente, realmente te falta todo.

- ¿Es más difícil hoy que cuando usted comenzó iniciar una carrera musical?

- Yo creo que hoy las tecnologías y las redes sociales y YouTube te ponen todo mucho más fácil. Si tienes calidad y tienes talento puedes lograrlo. Puedes colocarte en Spotify también, hay más plataformas para llegar pero, obviamente, también hay mucha más competencia, más gente haciendo lo mismo. Si logras un punto diferente puedes llegar a tener el apoyo. Al final, si uno ama lo que quiere y le gusta lo que hace y lo hace bien puede lograr lo que se proponga.

- «De Colombia para el mundo» es el mensaje que lanza en uno de sus últimos éxitos en nuestro país, La plata. ¿Sorprendido por la acogida?

- Estoy muy contento porque es una canción que la gente ha recibido muy bien y tiene mucho que ver con lo que es mi país, mi folclore.

- ¿Qué música le interesa ahora a Juanes?

- Me gusta mucho irme para atrás, buscar en África, en la música indígena, la música cubana, la música del Caribe en general me parece muy impresionante. Me gusta ir a investigar ahí para después regresar al presente y buscar algunos elementos actuales. Siempre estoy entre el pasado y el presente y tratando de proyectarme.

- Su último sencillo, recién lanzado, Querer mejor, en el que canta con Alessia Cara, lo han definido como un himno al amor. ¿Usted lo ve así?

- Romántico sí es, no sé si es himno o no, pero es una canción superromántica en el sentido profundo del romanticismo, no algo superficial. Habla sobre el paso de los años y, al final del camino, cuando tengas el corazón arrugado realmente vas a haber aprendido a amar, a amarte a ti y a amar a los demás.

- De todas las colaboraciones recientes con otros artistas, ¿cuál ha sido la más especial?

- Definitivamente haber estado en un escenario con los Rolling Stones fue demasiado potente. Piensas: «¿Qué estoy haciendo aquí, es un sueño o es realidad?». Y haberme encontrado, además, con una gente tan estupenda como ellos fue demasiado especial.

- Aparte de su faceta musical también ha desarrollado una intensa labor humanitaria. ¿Qué es lo que le preocupa del mundo en el que vivimos?

- Trabajo con la Fundación Mi sangre, que está en Colombia y tiene su sede en Medellín y trabajamos con niñas, jóvenes y adolescentes que han sido víctimas de la violencia generalizada del país para ayudarles a encontrar herramientas para empoderarse a través de la faceta lúdica y ha funcionado. La transformación que viven es impresionante y estoy muy orgulloso de ello.

- ¿Se logra un cambio social con la música?

- Estoy cien por ciento seguro de que se puede lograr a través del arte, no específicamente en el sentido de que una canción vaya a cambiar la forma de ser de las personas pero el arte en general sí ayuda a entender quién eres y de dónde vienes, a dónde vas. Es un tema demasiado importante que, desafortunadamente, no está tan presente en las agendas de ningún país a nivel de gobierno. Es como que siempre la cultura la van dejando para atrás un poquito y creo que es más importante.