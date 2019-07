Banderas: comienza la carrera hacia los Oscar

Desde que ganó la Palma de Cannes por su interpretación en 'Dolor y gloria' el nombre de Antonio Banderas empezó a sonar como uno de los más que posibles candidatos al Oscar por su papel en el filme de Almodóvar. Un 'ruido' que empieza ya a ponerse en negro sobre blanco: la influyente publicación 'The Playlist' ha lanzado su tradicional quiniela de candidatos a los premios de la Academia y ha incluido en ella al malagueño.

En el post, coronado por una imagen del actor malagueño como Salvador Mallo (el trasunto del propio Almodóvar, se puede leer: "En Cannes la devoción por Banderas en 'Dolor y Gloria' fue fuerte, pero incluso en Sony Classics (la major detrás de la película) saben que su nominación no es segura. Hay demasiado en juego".

La publicación selecciona a otros 17 intérpretes con muchas probabilidades de alcanzar, al menos, la nominación: Mark Ruffalo ('Dark Waters'), Timothee Chalamet ('The King'), Robert De Niro ('The Irishman'), Leonardo DiCaprio ('Once Upon A Time In Hollywood'), Robert Pattinson ('The Lighthouse'), Brad Pitt ('Ad Astra' y 'Once Upon A Time In Hollywood'), Joaquin Phoenix ('Joker'), Taron Edgerton ('Rocketman') y Eddie Redmayne ('The Aeronauts'), entre otros.

Sí está nominado el malagueño con toda seguridad en los Premios Imagen, unos galardones que reconocen los retratos positivos de los latinos en Hollywood. El malagueño encabeza el listado de candidatos a mejor actor de una película, donde figuran además Joe Camareno ('Tin Holiday'), Andy García ('Mamma Mia! Here We Go Again') y Anthony Ramos ('Monsters and Men').

Aún es pronto pero la carrera a los Oscar ya ha comenzado. Y como dicen en 'The Playlist' "va a ser un viaje muy movido".