MOSMA: Málaga ya suena a las mejores bandas sonoras

El recital de Yasunori Mitsuda, responsable de las músicas de videojuegos tan fundamentales como Chrono Cross, Xenosaga y Xenogears, centra las actividades de hoy del festival.

Aunque ayer comenzara sus sesiones con varios encuentros con autores, Movie Score Málaga (MOSMA), la cita del Festival de Málaga.Cine En Español, tuvo anoche su sesión inaugural con una espectacular cita en la Plaza de la Constitución: Roque Baños, uno de los bandasonoristas más solicitados de nuestro país, ofreció un suculento paseo por sus mejores partituras para la gran pantalla con la inestimable colaboración de la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga y el Coro Zyriab.



Baños, asiduos colaboradores de directores como Ron Howard, Fede Álvarez, Daniel Monzón, Santiago Segura, Terry Gilliam, Alejandro Amenábar, Jaume Balagueró o Álex de la Iglesia, ofreció themes y pasajes de películas como 800 balas, la segunda parte del remake americano de Millennium, Regresión, Ocho apellidos catalanes, El hombre que mató a Don Quijote, En el corazón del mar y muchas más.





Horas antes, MOSMA celebró dos interesantes encuentros, especialmente indicados para los interesados en conocer los entresijos del negocio de la música en Hollywood: Dan Goldwasser, productor ejecutivo de bandas sonoras de filmes como Mission: Impossible Fallout, y Robert Folk, autor de la música de Ace Ventura: Operación África y Encontrarás dragones, entre muchas otras, ofrecieron sus puntos de vista sobre la profesión.La agenda de hoy no es menos intensa, con entre otras citas, dos recitales: el primero, a las 20.00 horas, a cargo de Yasunori Mitsuda en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. Mitsuda visita Occidente por primera vez para compartir su obra en directo y presenta en este concierto su música para tres de las sagas más importantes de la historia del videojuego: Chrono Cross, Xenosaga y Xenogears. Y a las 22.00 horas, concierto dedicado a la música de las series This is us, compuesta por Siddhartha Khosla, y Cobra Kai, de Leo Birenberg & Zach Robinson, interpretada por los propios compositores. La cita, en el Recinto Eduardo Ocón.