David Bisbal: «Si no luchas por tus sueños la vida no tiene sentido»

Pasó de cantar a las plantas en un vivero a hacerlo ante miles de personas en un campo de fútbol. Bisbal será uno de los protagonistas del Festival Starlite, que empieza este viernes

Dicen que el éxito potencia la verdadera personalidad de la persona. ¿Se siente ahora más David Bisbal que nunca?

Me siento ahora tan David Bisbal como me he sentido siempre. El éxito es algo que llega únicamente a través del trabajo, el esfuerzo y la dedicación y siempre fruto del trabajo de un equipo. Para mí, el verdadero éxito no es llegar al número uno en ventas sino recibir el cariño y el reconocimiento del público disco a disco y gira a gira, y que eso se mantenga en el tiempo. ¡Y ya vamos hacia los veinte años!

¿Qué importancia tiene para usted el dar las gracias?

Al final, una carrera es el reflejo de una vida y de una educación. Lo primero que me enseñaron mis padres fue a dar las gracias siempre, porque nada importante pasa si no es rodeado de personas y equipos que te aporten cosas diferentes cada día, que te ayuden a mejorar y a superarte. Por eso dar las gracias claro que ha tenido mucha importancia en mi carrera, dar las gracias a mis fans, al público en general, al equipo que me rodea y con el que trabajo desde hace tantos años, a mi familia, a mis amigos...

Le escuché decir que fue Alejandro Sanz quien le hizo valorar la música.

Sí, Alejandro y yo somos grandes amigos desde hace tiempo, me considero muy afortunado por tenerlo en mi vida, de verdad.

¿No la valoraba hasta entonces? ¿Cómo le convenció?

Bueno, es muy sencillo, yo soy un poco más joven que Alejandro, solo un poco [risas], y cuando él ya empezaba a ser uno de los más grandes yo era un chiquillo al que le encantaba su música y se ponía delante de un espejo a cantar sus canciones. Guardo un recuerdo emocionantísimo de cuando coincidimos en los Grammys, e incluso en mi último concierto en el Teatro Real cuando le rendí mi pequeño homenaje cantando una canción suya. Es un gran amigo, una gran persona y el mejor compañero.

¿Es cierto que Sabina le pidió un autógrafo para su hija en un concierto en Mexico?

Sí, eso es verdad, pasó hace ya varios años. Joaquín Sabina es un referente para cualquier artista. Siempre que nos vemos nos damos un gran abrazo y coincidir con él y que me pida un autógrafo para su hija pues fue un orgullo.

¿Los sueños pueden con todo?

Los sueños pueden con todo, sí. La vida sin intentar conseguir tus sueños no tiene mucho sentido. Pero esos sueños siempre se consiguen con trabajo, dedicación, esfuerzo y preparación. No puedes quedarte sentado y esperar que un golpe de suerte haga que se cumplan, si te preparas y trabajas, seguro que vas a tener muchas más posibilidades.

¿A qué recurre cuando necesita poner el freno y poner los pies en el suelo?

En los momentos en los que hay que pararse para luego tomar carrerilla y volver con más fuerza, siempre recurro a mi familia, a mis amigos, a mi Almería... volver a mis orígenes siempre es un modo muy positivo de ver las cosas que son realmente importantes. Por suerte vivo rodeado de gente que me aporta muchísimo y me ayuda a crecer día a día, y que además, siempre me hacen ver las cosas como son. Soy muy realista y creo que sé diferenciar muy bien lo que es verdaderamente importante de lo que no, tanto en la música como en mi vida personal. Como te decía antes, lo mismo ocurre con la gente que me rodea, tanto mi familia, como mis amigos, como mi equipo que es gente bastante sensata y realista. Y lo mismo tengo que decir de mi público. Por suerte tengo unos fans que siempre esperan lo máximo de mí, y eso me ayuda a superarme en cada nuevo proyecto.

Un optimista por naturaleza como usted aparenta ser, ¿cómo vive la actual situación social de conflicto permanente?

Pues como todo el mundo, la vivo con preocupación, pero también con esa visión positiva. Creo que desde el punto en el que estamos la cosa solo puede ir a mejor, y que tanto nuestros dirigentes como los diferentes estamentos a nivel social, político, económico y demás deben ponerse ya a trabajar en serio para buscar el consenso en nuestra sociedad. A nivel nacional y también mundial. Y luego, cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar a que eso sea así.

¿Qué cree que espera la gente de David Bisbal?

Ni más ni menos que lo mismo que he intentado darle a lo largo de estos casi 20 años de carrera. Mi dedicación total a la música, el intentar renovarme en cada nuevo proyecto para ofrecer algo diferente, las ganas de evolucionar para que eso se convierta en canciones que hagan que esa gente pueda emocionarse, cantar, bailar, siempre buscando nuevos sonidos y nuevas propuestas, pero sin perder en ningún momento la esencia de mis orígenes, que está en nuestra música y en los ritmos latinos. Esto, en el nuevo single que se editará en las próximas semanas y en el disco previsto para antes de Navidad se va a ver perfectamente reflejado, y espero que de verdad a la gente lo disfrute tanto como los últimos trabajos.

¿Cómo asimila ser quién es?

No es nada difícil, porque soy muy normal. Me encanta subirme a un escenario, estar en contacto con el público, trabajar en la grabación de canciones y en la promoción de las mismas, pero también estar con mi familia y mis amigos, hacer deporte, disfrutar de las cosas sencillas de la vida...

Ser tan responsable y perfeccionista ¿no es una carga emocional y profesional muy fuerte?

Tengo que reconocer que a veces sí, el hecho de ser tan perfeccionista y querer tenerlo todo controlado, que cada cosa esté en su sitio, que no haya fallos, puede convertirse en un defecto y en una carga emocional fuerte en ocasiones. Lo importante es estar preparados para ello, intentar siempre dar el máximo para que las cosas estén lo mejor posible, y, sobre todo, rodearme de gente profesional y responsable que me ayude. Si tienes un equipo en el que puedes confiar en cada aspecto profesional, desde las grabaciones, la promoción, las giras, etc... eso ayuda mucho.

Lo positivo es gratificante, pero ¿cómo gestiona los comentarios negativos?

Acepto muy bien las críticas, no tengo ningún problema en ese sentido, siempre que no sean con la intención de hacer daño. Y sé distinguir muy bien las críticas constructivas, que te ayudan a mejorar y a intentar superarte de los comentarios malintencionados. Por suerte, en mi caso de estos segundos no suelo tener muchos, y cuando llegan pues no me queda más remedio que aceptarlos porque todo el mundo es libre de opinar lo que quiera. Pero me quedo con los primeros, con las críticas que tienen la intención de ayudarte a mejorar.

¿Le incomoda sentirse tan observado?

Es algo que tengo muy asumido, porque si no tendría que dejar esto y dedicarme a otra cosa, y para mí la música, mi trabajo y todo lo que lo rodea es lo más importante en la vida por supuesto por detrás de mi familia. Pero nunca me he sentido incómodo por sentirme observado, además en mi caso creo que tanto el público como los medios de comunicación se han comportado siempre conmigo de un modo absolutamente respetuoso, lo que agradezco de verdad.

Actua el 6 de agosto en el Festival Starlite. ¿Cómo será el concierto?

En el Tour 2019 llevamos como siempre una producción muy cuidada, y trataremos de que no falten las sorpresas. Además llegamos ya con el espectáculo muy rodado, después de la gira por EEUU y México, los conciertos en Bruselas y el Olympia de Paris, el Teatro Real de Madrid, el Club de Polo de Barcelona... Y con un repertorio que ha crecido mucho en los últimos años, con los nuevos temas como A partir de hoy o Perdón, entre otros, que se suman a todas las canciones que nos han acompañado durante todos estos años y que nunca faltan en mis conciertos. Estoy seguro de que nadie echará de menos ninguna, y espero que todo el mundo lo disfrute tanto como lo hago yo en cada concierto.