El batería virtuoso más joven del Trinity College tiene sólo 10 años y es de Marbella

Hay baterías buenos, muy buenos y luego está Sergio Rodríguez Aguado. El marbellí tiene sólo 10 años pero le pega al cuero que da gusto oírle. Desde el paso 9 de junio ya es un baterista 'titulado': los examinadores de la universidad londinense Trinity viajaron a la Costa del Sol para realizar los exámenes anuales y el pequeño los pasó holgadísimamente, con una valoración del 87 por ciento. Ojo, que hablamos de los tests del nivel 8, el máximo grado que certifica este centro educativo británico a nivel internacional.

Sergio tocó tres temas y ejecutó una improvisación ante los examinadores: 'Fire', de Jimi Hendrix; 'That golden rule', de Biffy Clyro y 'Spirit of a radio', uno de los grandes himnos de la mitica banda de rock progresivo Rush y su virtuoso baterista, Neil Peart. Encima de tocar como los ángeles el niño tiene un inmaculado gusto musical.

El marbellí se examinó del grado 5 en 2018 y sus profesores vieron que estaba capacitado para dar el salto al grado máximo. Hoy, sí, es el alumno más joven del mundo en obtener el máximo grado de batería del Trinity Music College.

En 2018, Sergio ganó un concurso en el festival de bateristas Tam Tam Drum Fest en Sevilla, de la mano de Zeben Drums y Roland.

A pesar de su corta edad, Sergio es el baterista del grupo de niños rockeros Devils In The Sky, que nació a principios de 2017. Este grupo de 5 niñas de entre 12 y 16 años y el pequeño batería de 10 han dado ya más de cuarenta conciertos, han grabado su primer EP, 'New Age', han grabado un single en los estudios Abbey Road y han abierto el cartel del Kalikenyo Rock 2019. Estan creando nuevas canciones para editar su primer album en 2020.

Por cierto, los demás componentes del grupo también han pasados sus respectivos exámenes Trinity con excelentes calificaciones.