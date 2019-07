Espectacular primer semestre de rodajes en Málaga

El balance de actividad de Málaga Film Office, la oficina municipal de rodajes adscrita a Festival de Málaga, ha sido "muy positivo" en este primer semestre del año. De los 225 proyectos audiovisuales atendidos, se han realizado 94, para los cuales se han tramitado 264 permisos. Estos rodajes han traído una inversión económica directa de casi siete millones y medio de euros, según cálculos de la oficina.

Esta inversión "supone una inyección económica no sólo para Málaga capital sino también para la provincia y beneficia a sectores como el turístico (hoteles, restaurantes, transportes€), fomenta el tejido empresarial (contratación directa de profesionales y empresas de la industria audiovisual local), provoca más formación cualificada, etc. Además, supone un motor de riqueza indirecta e inducida y contribuye a difundir internacionalmente la imagen de la ciudad", argumentan desde la Film Office.

Por países y tal y como viene sucediendo desde hace varios años, España es el que más rueda en Málaga -con un total de 76 producciones-, seguido de Francia e Italia (ambas con tres) y el tercer puesto (con dos) lo ocupan Reino Unido, Japón y Argentina.

El tipo de producción que más ha rodado en Málaga ha sido la publicidad, con 32 producciones, seguido de los programas y series con 25 y en tercer lugar los cortometrajes con 21.

Sin embargo, al igual que pasó en 2017 y 2018 en lo que a inversión económica se refiere son las series las que superan a la publicidad (con 7.769.820 euros invertidos frente a 512.450 euros de la publicidad) a diferencia de los años anteriores que era la publicidad la que predominaba sobre el resto.

Entre las producciones rodadas en Málaga en lo que llevamos de año destacan los largometrajes 'El culpable', de Fran Rodriguez producido por Jorge Porras; 'Famous (The Power of Love)', un biopic de la cantante Celine Dion producido por la productora francesa Gaumont con la ayuda de la andaluza Áralan Films, dirigida y protagonizada por Valerie Lemercier; y el largometraje para Bollywood Production nº 3 de Gopi Krishna Narravula, que ya trajo a Málaga otra película en el 2013 titulada 'Heart Attack'.

Entre los cortometrajes destaca 'La llave', del director malagueño Rafatal, producido por Av2Media Research y Rafatal Producciones en colaboración con SchoolTraining, Escuela de Cine y Sonido, que eligieron las localizaciones como la Casa Palacio del Jardín Botánico Histórico La Concepción y el edificio Edipsa, en Puerta del Mar.

También destaca 'Candela', de Ceres Machado, producida por Marila Films y Sibila Films y varios producidos por la Escuela de Cine de Málaga como Caso Cooperación, de Aurelio García entre otros.

Las series continúan siendo un éxito total. En este semestre destaca a nivel nacional 'Brigada Costa del Sol', producida por la Warner TV España y que ya está emitiendo Tele 5; 'Toy Boy' (de Plano a Plano para Atresmedia) que acabó el rodaje de su primera temporada y pronto veremos en televisión; 'Malaka' (de Globomedia para TVE), que se rueda desde abril en nuestra ciudad y que se espera estrene en otoño.

Destaca igualmente 'La que se avecina' (de Contubernio Films para Tele 5), que también eligió Málaga para rodar algunas escenas en Pedregalejo. Y la web serie Hazte un Akemarropa producida por la Escuela de Cine de Málaga que lleva ya tres años consecutivos rodándose durante el Festival de Málaga.

Entre las ficciones televisivas extranjeras destacan 'Warrior Nun' (de Fresco Bosco para Netflix, que aún continúan con el rodaje por lo que la Film Office no cuenta aún con su presupuesto) basado en un conocido cómic de ficción, y 'The Paradise' (Mediapro) y Kaamos (Mogul Movies), ambas finlandesas.

Entre los programas destacan el concurso cómico '¿Juegas o qué?', adaptación del formato de la BBC1 'Ready or Not'; 'Donde comen dos', con Pablo Pineda y El Langui; y 'Qué animal!', programa de divulgación científica, los tres para TVE. También el programa 'Destino Andalucía' (para Canal Sur), que lleva más de 10 años mostrando las rutas andaluzas de relevante riqueza paisajística, cultural, gastronómica, lúdica y deportiva, y 'La turista universal' para Canal Málaga, que promociona pueblos y ciudades de nuestra provincia. A nivel internacional, tenemos mucha variedad, desde el programa chino 'Taste of life', el francés 'Week End à Malaga', el italiano 'Kilimangiaro', el argentino 'Checkin TV' y el japonés 'Another Sky' para NTV Japón.

Las localizaciones malagueñas han sido también elegidas como escenario para un gran número de fotos fijas y rodajes para publicidad de todo el mundo.Destacan entre otras la foto fija internacional Glamour Conde Nast, Vanity Fair Italia, All Saints Fashion, Veromoda SS19, Canon, Bon Prix M08, Titan y entre los spot publicitarios destacan especialmente Metrovacesa: Picasso Towers que cuenta con Antonio Banderas para promocionar uno de los proyectos residenciales de mayor envergadura en Málaga, BBVA verano, Skoda, Finnair, Celio€