Vanesa Martín confiesa haber sufrido un abuso a los 18 años

Vanesa Martín ha visitado el plató del programa de 'Retratos con alma', de RTVE. Allí, delante de las cámaras ha querido contar un más que desagradable historia a manos de un productor con el cual nunca llegó a trabajar. Como ha contado, aquel hombre no dejó de agarrarla en cierto momento y pedirle que subiera con él a su habitación.

La malagueña dijo que la situación era "muy incómoda". Según ha continuado la cantautora, ella no dudó en "soltarle la mano" y meterse en su coche. Según ha declarado "Lo vi por el espejo retrovisor y dije: nunca más".

Vanesa Martín ha confesado también cuando se ponía nerviosa después cuando se encontraba con él. Por último, mostró su indecisión al llamar "abuso" a lo que había vivido. A esto, la presentadora del programa, Isabel Gemio, le dijo: "Es un abuso".

En el caso de la malagueña, esta experiencia lo que le ha hecho es tener "un carácter más distante y ser más seria" por evitar otra situación similar. "Te genera inseguridad y piensas 'a ver si ahora por ser agradable...'", comenta Martín.

No ha sido él único caso desagradable que ha vivido. Por lo visto, un directivo de una ONG le llegó a decir que si "desabrochaba dos botones las cosas podían ir más rápido". Eso le pasó con 32 años. Sin embargo, en esta ocasión Vanesa zanjó: "Si yo me quisiera desabrocharme botones delante tuya no iba a ser".