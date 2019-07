Jennifer Lopez actuará en Fuengirola el 8 de agosto

El calendario del Marenostrum Music Castle Park acaba de añadir una fecha más, y de las importantes: Jennifer Lopez actuará el 8 de agosto, en su única cita en nuestro país. El lunes 15, a las 16.00 horas, se iniciará la venta de entradas para el concierto.

'It's My Party: The Live Celebration', es la segunda gira musical de la cantante estadounidense Jennifer Lopez. En ella celebra sus 50 años y promete una combinación inigualable de sus nuevos y clásicos temas, una coreografía espectacular, un vestuario deslumbrante, tecnología asombrosa y "todo el glamour de Jennifer, además de un factor sorpresa para todos sus admiradores", avanzan desde la organización del espectáculo.

En la web oficial del festival no hay información sobre el precio de las entradas del concierto, pero seguro que los y las fans de J.Lo estarán dispuestos a rascarse los bolsillos para ver a su diva.