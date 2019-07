Málaga gana opciones para los Goya aunque Valencia y Bilbao también suenan con fuerza

Que, ante los costes económicos y los problemas de emplazamiento que implica hacerlo en Madrid, la Academia de Cine busca aliados de provincia para celebrar la gala de los Premios Goya no es un secreto. Como en las últimas horas tampoco lo es que Málaga es una de las opciones mejor situadas para acoger la edición que en el primer trimestre de 2020 entregará los galardones del cine patrio. Sin embargo, hay candidaturas que igualmente cuentan con muchas posibilidades como las de Valencia e incluso Bilbao, que ya se curtió el año pasado como sede de los Premios Feroz.

Además, un caso como el de Zaragoza, por su implicación con los Premios Forqué, e incluso el regreso a Madrid tampoco han sido aún rechazados como escenarios por los organizadores. Lo que sí parece improbable es que la fiesta del celuloide nacional reincida esta vez en Sevilla.

La labor por la difusión del cine español que la capital malagueña hace desde su festival sigue siendo, poco antes de que la Academia oficialice su decisión, una baza nada baladí que podría hacer prosperar el ofrecimiento que con el director del certamen, Juan Antonio Vigar, como intermediario hizo el Ayuntamiento gobernado por Francisco de la Torre.

En caso de que sus posibilidades no cristalicen, a Málaga y al resto de aspirantes siempre les quedará la 'pedrea' de los Premios Feroz, que también han optado por una fórmula itinerante.

Prudencia en la Academia



La institución que tiene la última palabra sobre la sede que acogerá los Goya, la Academia de Cine, aún no da pistas sobre la candidatura mejor situada en la carrera que en este momento disputan varias ciudades españolas. Es más, lo mismo que no terminan de admitir que Valencia sea la mejor situada, no descartan volver a Madrid y se valora con mucha prudencia la irrupción de Málaga.

De hecho, una portavoz de la Academia desmintió que «se estén ultimando las negociaciones para su celebración en Málaga, no hay nada cerrado ni mucho menos». «En Málaga podría ser, como también podría ser en Madrid o en otras ciudades españolas», dijeron las mismas fuentes.

Desde el órgano que aglutina a todo el celuloide nacional se remiten, para ilustrar la elevada posibilidad de que vuelva a celebrase lejos de la capital de España, a las declaraciones en la que su máximo responsable, Mariano Barroso, dijo que «a partir de ahora, iremos donde nos quieran» tras levantar la veda que tuvo como primera beneficiaria a Sevilla. No obstante, la posibilidad de que la capital hispalense repitiese por segundo año consecutivo valora a la baja dado que no se quiere transmitir la idea de que es una especie de nueva sede estable para los galardones del cine patrio. Eso sí, desde la institución no ven un problema en hacerlo en otra ciudad de la misma comunidad autónoma e, incluso, reiteran que la declaración de intenciones de Barroso para abrirse a otras provincias no contempla tales cuestiones territoriales.

Desde la Academia apuntaron, igualmente, que el nombre de la ciudad elegida se dará a conocer lo antes posible: «Ojalá pudiera anunciarse antes de que concluya el presente mes de julio, pues con más tiempo las cosas se organizan mejor, pero es complicado, en estos momentos tenemos negociaciones abiertas con varias ciudades españolas a la vez».

Reacciones políticas



Tras hacerse públicas las aspiraciones de la capital malagueña para albergar los Goya, una de las primeras reacciones llegó en boca del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, quien afirmó que « es una opción cierta pero no está cerrado todavía». «Vamos avanzando en esa dirección y esperamos contar con los apoyos necesarios de otras administraciones y también del mundo privado para poder cerrar los acuerdos», dijo.

Asimismo, De la Torre posicionó como sedes tanto al Palacio de Ferias y Congresos como al Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, pues «ambos son válidos para ello y sería cuestión de definirlo con la propia Academia, aunque para llegar hasta ahí primero hay que cerrar un acuerdo, que no está cerrado».

Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Elías Bendodo, aseguró que el Gobierno andaluz le dará «todo su apoyo a Málaga, en caso de que decida optar a la celebración de la gala de los Goya».

«El año pasado ya lo fue otra ciudad andaluza y ahora podría serlo Málaga, he hablado con el alcalde y con la consejera de Cultura sobre esta cuestión, Málaga lleva más de 20 años siendo punto de encuentro para el cine español con su festival y que acoja los Goya tiene mucho sentido», agregó Elías Bendodo.

En esa línea, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, también ofreció «todo el respaldo» de su consejería y apuntó que «Málaga tiene muchas condiciones para acoger la gala de los Premios Goya en 2020». «A ver si hay suerte», recalcó con una sentencia que, en este preciso instante, reflejaría el anhelo por el que suspiran varias ciudades españolas.